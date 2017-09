Ibametro divulga resultado da Operação Cosme e Damião Ibametro Lança Operação Cosme e Damião Foto: Elói Corrêa/GOVBA

O azeite de dendê foi o produto que apresentou maior índice de reprovação na Operação Cosme e Damião, realizada pelo Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (Ibametro) com o objetivo de fiscalizar itens comercializados para o tradicional caruru de promessa que muitas famílias baianas fazem em setembro. Um total de 30% das marcas de azeite fiscalizadas foram reprovadas. A Operação, encerrada hoje (22/09), fiscalizou ainda camarão seco, amendoim, castanhas, leite de coco e velas. Os demais produtos atingiram um índice médio de reprovação entre 5 a 10%.

Os fiscais percorreram supermercados e mercadinhos de bairro para verificar se os itens largamente consumidos no período estão sendo vendidos com a pesagem correta, considerando o indicado nas embalagens dos produtos. Todos esses itens são chamados produtos pré-medidos, ou seja àqueles empacotados na ausência do consumidor, como ensacados e enlatados.

“Os exames realizados no laboratório do Ibametro constataram que o azeite de dendê está sendo vendido com a quantidade inferior ao indicado no rótulo. Todas as marcas irregulares foram autuadas, conforme determina a legislação metrológica em vigor”, destaca o diretor-geral do Ibametro, Randerson Leal.

O Ibametro é o órgão delegado do Inmetro na Bahia, e autarquia da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE). Os fabricantes notificados terão dez dias para apresentar defesa junto ao Ibametro, sendo passíveis de multas de até 1,5 milhão, a depender do grau da irregularidade.

Caso suspeite de alguma irregularidade, faça denúncia à ouvidoria do órgão pelo telefone 0800.071.1888. (Da redação TN)