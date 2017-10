Ibicaraí: Governador inaugura a base avançada da Cipe Cacaueira e USF

Em evento, com a presença de 16 prefeitos e 7 ex-prefeitos de municípios da região, ‪Rui Costa foi homenageado com o título de cidadão ibicaraiense

O município de Ibicaraí, no sul do Estado, completará 65 anos de emancipação política, no domingo (22), mas a população ibicaraiense já tem motivos para comemorar antecipadamente.

Em visita à cidade, nesta sexta-feira (20), o governador Rui Costa inaugurou a sede avançada da Companhia Independente de Polícia Especializada (CIPE) Cacaueira – localizada no bairro Mário Cândido -, a Unidade de Saúde da Família (USF) Dr. Ferreirinha.

Ele, ainda, inaugurou a loja da fábrica de chocolate Bahia Cacau da Cooperativa da Agricultura Familiar e Economia Solidária da Bacia do Rio Salgado e Adjacências (COOPFESBA), e entregou um trator com implementos agrícolas para promover o desenvolvimento dos pequenos agricultores familiares.

O governador também lançou o Plano Estratégico de Revitalização da Bacia do Rio Cachoeira, que tem como objetivo a recuperação e preservação do rio por meio de ações que promovem a proteção de nascentes e cursos d’água.

Homenagem – Durante o evento, que contou com a presença de 16 prefeitos e 7 ex-prefeitos de municípios da região, o governador Rui Costa recebeu o título de cidadão honorário de Ibicaraí, proposto pelo vereador José Elias Souza Barbosa.

“Quero agradecer esta homenagem que recebi da Câmara de Vereadores. Esse reconhecimento aumenta ainda mais a minha responsabilidade e meu compromisso com Ibicaraí. Hoje realizei entregas e inaugurações que, com certeza, são de grande importância para o desenvolvimento do município e da região, e vou continuar trabalhando em parceria com o prefeito Lula Brandão, para melhorar a vida da população desta cidade”, afirmou o governador. (Da redação TN)