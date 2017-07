Ibirapuã: Aniversário com praça lotada e muita emoção na apresentação do “Concerto pela Paz” Maísa emocionou Ibirapuã

Numa noite de temperatura amena, lá estavam: o tapete vermelho, flores, cadeiras organizadas, ornamentação cuidadosa em acortinados azuis. Junto a isso, os instrumentos de cordas e percussão harmonizados com as vozes do coro e a mensagem de paz. Na plateia, a emoção e a interação que fez todos acompanharem as coreografias e dedicarem os melhores aplausos.

A Praça Geraldo Chácara, que fica em frente à Igreja Batista, em Ibirapuã, estava lotada na noite desta quinta-feira, 20. A população, e as autoridades locais, comemoravam os 55 anos de emancipação política do município, prestigiando o Concerto Pela Paz da Orquestra do Instituto de Educação e Desenvolvimento – ICED. A apresentação aconteceu junto ao culto cívico.

“É muito lindo ter em nosso aniversário a música de orquestra que engrandece nossa alma, e saber que esse trabalho vem de um projeto social, nos enche ainda mais de alegria”, disse o prefeito Calixto Antônio Ribeiro, foi ele, por meio da Prefeitura quem fez o convite ao maestro Orley Silva, para que o concerto acontecesse em praça pública.

O melhor programa para seu fim de semana

O momento em Ibirapuã fez parte da programação do 5º Encontro de Cordas do ICED, que está acontecendo desde o dia 17 e segue até o dia 22 de julho. Um ótimo programa para o fim de semana da família em Teixeira de Freitas. Música da melhor qualidade, unindo o erudito com o popular tropicalismo, numa mistura ousada que está emocionando o público desde a primeira apresentação. “Fugir do que é lógico e manter o compromisso com a qualidade é o desafio que nos move”, contou o coordenador artístico do Encontro e idealizador do ICED, Maestro Orley Silva.

Durante as noites, as apresentações artísticas feitas por crianças, adolescentes e jovens, muitos se emocionam. Durante o dia, com as aulas e oficinas, o Encontro mostra-se como o que realmente é: uma referência cultural e um instrumento de inclusão e desenvolvimento social. O projeto tem apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia.

A noite desta sexta-feira (21), a apresentação é na Igreja Batista Memorial com a “Noite dos Grandes Compositores”, com a Camerata do ICED e se estende com o Lounge Musical “Noite do Jazz”. O Concerto de Encerramento promete grandes emoções com a Orquestra Infantil, Orquestra 9 de Maio e Orquestra Regional do Extremo Sul da Bahia. Escolha sua melhor companhia e vá conferir de perto. (Informações: Ascom)