Ibirapuã comemora aniversário com concerto gratuito na Praça

A paz combina com tudo. Pode ser o cumprimento de chegada, o desejo de final de ano, os votos de aniversário. A Paz combina com o que é bom. Por isso, ela estará no tema da apresentação do “Concerto Pela Paz” em comemoração ao aniversário de Ibirapuã, nesta quinta-feira, 20. A cidade toda estará reunida para a apresentação gratuita da Orquestra e Coro Infantil do Instituto de Cultura, Educação e Desenvolvimento – ICED e Orquestra Acadêmica, na Praça Geraldo Chácara.

Ao completar 55 anos, a Prefeitura festeja cada avanço no município e, para que todas as pessoas da cidade participem deste celebração, o prefeito Calixto Antônio Ribeiro convidou o ICED para embalar a comemoração. A apresentação do “Concerto pela Paz” faz parte da programação do 5º Encontro de Cordas do ICED, que está acontecendo desde o dia 17 e segue até o dia 22 de julho. Trata-se da única exibição fora de Teixeira de Freitas nesta edição.

Além de emocionar plateias, o Encontro é uma referência cultural e instrumento de inclusão e desenvolvimento social. Os artistas são as crianças, adolescentes e jovens de toda a região que, diariamente, lapidam seus talentos e fortalecem suas próprias histórias e autoestima. O projeto tem apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia.

O Encontro de Cordas do ICED é o evento que proporcionou à Teixeira de Freitas o Título de “Capital Baiana da Música Erudita que Gera Inserção Social”, por usar a música como ferramenta de promoção ao Desenvolvimento Humano. Nesta edição, como já aconteceu em anos anteriores, participam músicos/professores de reconhecimento internacional.

Nesta quarta-feira haverá a terceira noite de concertos do Encontro, no salão da Igreja Batista Memorial com a “Noite de Todas as Claves”, pelo Essemble de Violas, Violoncelos e Contrabaixos. Na quinta-feira, é a vez de Ibirapuã e na sexta-feira a apresentação volta para a IBM com a “Noite dos Grandes Compositores”, com a Camerata do ICED e Lounge Musical “Noite do Jazz”. O Concerto de Encerramento promete grandes emoções com a Orquestra Infantil, Orquestra 9 de Maio e Orquestra Regional do Extremo Sul da Bahia. Escolha sua melhor companhia e vá conferir de perto. (Da redação TN)