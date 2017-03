Identificadas as vítimas de grave acidente na BR-101, em Teixeira de Freitas

Na tarde desta quinta-feira, dia 9 de março, o Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas (DPT), com base em informações de familiares, conseguiu identificar os motos dos três homens mortos em um grave acidente automobilístico ocorrido na altura do Km 859 da BR-101, nas imediações do trevo de acesso ao Povoado de Santo Antônio, no município de Teixeira de Freitas.

Morreram no local os capixabas Devair Neves Pinheiro, de 55 anos de idade, Leandro Santos Costa e David Neves, todos moradores de Boa Esperança-ES. A motorista do Chevrolet Classic, de cor branca, placa OCZ-5222, Bernadete Costa Pinheiro, foi socorrida com vida e permanece internada em estado grave na UTI do Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTD).

O acidente automobilístico com saída de pista e capotamento, aconteceu na manhã desta quinta-feira, dia 9 de março, quando Bernadete perdeu o controle da direção, supostamente após ultrapassar uma carreta. Desgovernado o carro desceu uma ribanceira de quase 200 metros.

Com a descida mato adentro, incluindo choques em árvores e tombamentos, dois passageiros, que viajavam no banco traseiro, foram arremessados e morreram na hora. O carona do veículo também morreu, enquanto a motorista foi socorrida com vida por militares do Corpo de Bombeiros e socorristas do SAMU.

O delegado Bruno Ferrari, de plantão nesta quinta-feira (9) na sede da 8ª Coorpin e os peritos Bruno Mello e Danilo Mattos, estiveram no local, onde após a perícia e levantamentos cadavéricos, autorizaram a remoção dos corpos das três vítimas fatais ao IML de Teixeira de Freitas, para exames de necropsia.

Somente após a conclusão dos laudos da Polícia Técnica, que podem ser expedidos em um prazo máximo de 30 dias, o delegado Bruno Ferrari espera esclarecer as causas do acidente, evidenciado se houve algum problema mecânico no carro ou excesso de velocidade, já que o trecho da tragédia é uma reta. (Por Ronildo Brito)