Idoso morre ao manusear arma artesanal em Prado

Na manhã deste domingo, dia 2 de abril, o idoso Alonso Soares da Cunha, de 90 anos, morador da Rua Manoel Zuk, no Bairro São Sebastião, em Prado, foi alvejado por um tiro acidental ao manusear uma arma de fogo artesanal, modelo garrucha.

Segundo testemunhas ouvidas pela Polícia Militar, primeira força de segurança ao chegar na casa do aposentado, o idoso limpava a garrucha municiada com dois cartuchos, quando descuidou-se e houve o disparo acidental. O tiro atingiu próximo ao pescoço do ancião, que apesar de ter sido socorrido pelo SAMU à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), acabou não resistindo e veio a óbito.

Parentes disseram que há muitos anos o idoso tinha a arma, que sempre ficava guardada, mas neste domingo (2), lembrou-se da garrucha e resolveu limpá-la.

Após confirmado o óbito, já no meio da tarde, a delegada Rosângela Santos, responsável pelo plantão regional na sede da 8ª Coorpin de Teixeira de Freitas, foi ao Prado, onde autorizou a remoção do corpo ao IML para exames de necropsia. A garrucha será periciada no Departamento de Polícia Técnica – DPT. (Por Ronildo Brito)