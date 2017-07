Idoso vítima de ataque de cães da raça Pit Bull não resiste e morre no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas Apesar de muitos criadores dizerem o contrário, cães da raça Pit Bul são os mais violentos do mundo

Não resistiu aos graves ferimentos que sofrera e veio a óbito na manhã desta terça-feira, dia 4 de junho, num dos leitos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF), o idoso José Osvaldo de Jesus, de 68 anos, morador no Bairro Baixa Fria, em Itamaraju.

Segundo relatos de familiares à equipe médica de plantão no pronto socorro do HMTF, José Osvaldo foi vítima de um ataque violento de três cães da raça Pit Bull, uma das mais ferozes do mundo. Ele teria saído de casa logo cedo para trabalhar em um pequeno sítio próximo à área urbana de Itamaraju e no caminho, acabou sendo surpreendido pelos animais, que teriam escapado de um outro sítio próximo.

Inicialmente o idoso foi socorrido pelo SAMU ao Hospital Municipal de Itamaraju (HMI), onde após ser avaliado, devido ao seu estado delicado de saúde, terminou transferido ao Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF), pois as dilacerações eram tantas, que diversos procedimentos cirúrgicos complexos precisavam ser realizados.

No centro cirúrgico da unidade de saúde teixeirense, o idoso itamarajuense precisou ter um dos braços amputados, quando a equipe médica, comprovou que as mordidas dos cães tinham atingido vasos fundamentais para o bom funcionamento do corpo humano, inclusive a área vascular da aorta. No meio da manhã os médicos reuniram-se com a família e comunicaram o óbito.

Logo em seguida o corpo de José Osvaldo de Jesus, de 68 anos, foi removido ao IML de Teixeira de Freitas, para ser necropsiado e na sequência liberado aos familiares para velório e sepulto.

As últimas informações dão conta que a delegada Rosângela Santos, titular da Polícia Civil de Itamaraju, instaurou um inquérito policial para investigar o caso. O dono dos animais pode responder criminalmente pelo ocorrido. (Da redação TN)