Importância da mulher no agronegócio é tema de palestra da Concessionária Campo Forte em Teixeira de Freitas

Valorizar o papel da mulher no agronegócio foi o foco do evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher promovido pela Loja Campo Forte em Teixeira de Freitas numa belíssima cerimônia na manhã desta última terça-feira (07/03), para homenagear as mulheres no seu dia internacional que se comemorou nesta quarta-feira, 8 de março. O evento foi realizado no próprio espaço de exposição da loja e foi direcionado especialmente para homenagear as mulheres inseridas no agronegócio.

A cerimônia da Campo Forte, loja especializada em vendas de tratores da marca LS Tractor trouxe para o evento como convidada especial a consultora e gestora em agronegócio Silvana Galafassi Dalssaso (oriunda de Caxias do Sul-RS). A sua palestra proferida para o público presente trouxe o tema: “Mulher & Agronegócio”.

A Concessionária Campo Forte pertence ao Grupo Nanuque um dos mais sólidos e conceituados grupos empresariais desta tríplice mesorregião Bahia/Minas Gerais/Espírito Santo desde 1982. A Concessionária Campo Forte que possui a bandeira dos tratores agrícolas LS Tractor, fica situada na Avenida Presidente Getulio Vargas nº 50, bairro São José, bem no trevo da BR-101, no início do acesso ao centro da cidade.

A empresaria Laís Martinelli Milbratz, vice-presidente executiva do Grupo Nanuque, disse que a atuação feminina no agronegocio cresce a cada ano e foi uma forma que o Grupo Nanuque por meio da Concessionária Campo Forte encontrou de comemorar o Dia Internacional da Mulher, como reconhecimento às suas lutas e conquistas e para notabilizar o seu papel no campo que está em constante evolução e a participação feminina que ganhou grandes proporções de atuação no agronegócio.

Segundo a executiva Laís Milbratz, o evento foi precisamente para celebrar a importância da mulher no agronegócio e mostrar a diferença que a mulher faz na administração de fazendas, empresas e demais empreendimentos do agronegócio no extremo sul da Bahia, bem como no mundo inteiro. “No Brasil, as mulheres agricultoras representam 47,9% da população rural e 52,3% da população economicamente ativa. A maioria das mulheres vai para o agronegócio recorrente a tradição familiar e atuam na produção ou na administração dos negócios agrícolas. Entretanto, não é apenas no campo que elas estão dominando. Atualmente, a figura feminina tem importante papel nos estudos e pesquisas, tornando-se ícone no agronegócio”, lembrou Laís.

A palestrante gaúcha Silvana Galafassi Dalssaso, falou do papel da mulher no Agronegócio nos aspectos dos desenvolvimentos pessoal e profissional da mulher no agronegócio, os conflitos naturais do dia a dia, as ações de alto impacto dentro de seus negócios e seus resultados. A palestra teve enfoque motivacional, valorizando a força e importância da mulher em todos os segmentos. Ela disse que no geral, a mulher profissional tem, aos poucos, ocupado os espaços, justamente porque ela é mais perseverante, então há uma vantagem comparativa nesses setores.

“É notável o crescimento da participação da mulher no agronegócio brasileiro, hoje mais de 45% delas estão atuando nos mais diferentes segmentos do setor produtivo nacional. Pelas habilidades naturais e pelas buscas de qualificação e competências profissionais, a mulher vem se fortalecendo nos papéis de Liderança e Gestão”, festejou a palestrante Silvana Galafassi.

O evento ainda contou com a presença do diretor executivo da Concessionária Campo Forte, Carlos Carvalho e com a presença do presidente executivo do Grupo Nanuque, empresário Tadeu Milbratz. A Concessionária Campo Forte (LS Tractor), comercializa a mais completa linha de tratores e implementos agrícolas com tecnologia de ponta, apresentando-se como uma empresa dinâmica que se antecipa às necessidades dos produtores rurais, gerando tecnologia voltada para o aumento da produtividade e do lucro na atividade. A LS Tractor é uma marca coreana do Grupo LG que atua em todo o território nacional e está presente nos 5 continentes do planeta, exportando para mais de 35 países. (Por Athylla Borborema).