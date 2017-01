Incêndio destrói alojamento do 8º BPM de Porto Seguro

Um incêndio destruiu quase todo o pavilhão de comando do 8° Batalhão da Polícia Militar de Porto Seguro (BPM), na madrugada deste último domingo, dia 1º de janeiro. Dezenas de policiais militares femininas perderam objetos pessoais deixados no alojamento feminino enquanto trabalhavam na Operação Verão. Ninguém ficou ferido.

Segundo informações preliminares, o incêndio foi causado por um curto-circuito na fiação elétrica do alojamento feminino. As policiais que perderam os pertences estavam de plantão e ficaram com as roupas do corpo. Depararam-se com a destruição ao retornar ao batalhão. As condições do prédio são consideradas críticas. (Da redação TN)