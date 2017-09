Incinerados 188 quilos de entorpecentes em Teixeira de Freitas

Na manhã desta sexta-feira, dia 29 de setembro, a Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas (DT), realizou a incineração de 188 kg de drogas apreendidas. As apreensões dos entorpecentes ocorreram nos últimos meses pela Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal e, após o material ser periciado pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT), a justiça determinou sua destruição.

A incineração foi realizada nos fornos de uma empresa do ramo de cerâmica da cidade e do total de drogas destruídas destaca-se a grande apreensão realizada pela CIPE-Mata Atlântica no último dia 31 de agosto, quando foram encontrados em uma residência do Bairro Mirante do Rio, cerca de 176,54kg de maconha.

O ato de incineração contou com a presença da delegada Valéria Chaves, coordenadora regional da 8ª COOPIN, do delegado titular de Teixeira de Freitas, Manoel Andreetta e equipe, além do subcomandante de 87ª Companhia Independente da Polícia Militar, Capitão KLAUS. (Da redação TN)