Inconformado com separação, homem ateia fogo no trabalho da ex-mulher em Teixeira de Freitas

Na tarde desta sexta-feira, dia 8 de setembro, por volta das 16 horas, um homem invadiu uma padaria na Avenida Ipiranga, no centro de Teixeira de Freitas e ateou fogo no estabelecimento comercial.

Segundo informações levantadas pela Polícia Militar, a ex-mulher do acusado trabalha no local, e por não aceitar a separação, o homem visivelmente descontrolado, adentrou a o estabelecimento, jogou gasolina no interior da padaria e ateou fogo.

Populares conseguiram deter o homem, mas o fogo se alastrou rapidamente nos maquinários. Funcionários usaram extintores e tentaram apagar as chamas.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e conseguiu conter o incêndio. O acusado foi detido por populares e logo depois terminou conduzido pela Polícia Militar à sede da 8ª Coorpin.

O proprietário da padaria não informou o valor total do prejuízo e o atendimento aos clientes foi prejudicado devido à fumaça que se alastrou no local. O nome do incendiário não foi divulgado. (Da redação TN)