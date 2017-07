Incra/BA lamenta morte de outro trabalhador rural quilombola

O Incra/BA acaba de informar que recebeu com pesar a notícia do crime envolvendo mais um trabalhador rural quilombola no estado, em menos de uma semana. E presta solidariedade à família do agricultor Lindomar Fernandes Martins, 35 anos, que morreu na madrugada do domingo (16), após ter a casa invadida, no Território Quilombola de Iúna, situado no município de Lençóis, na Chapada Diamantina.

Outro crime, ocorrido na quinta-feira (13), tirou a vida do líder quilombola e trabalhador rural, José Raimundo Mota de Souza, no Território Quilombola Jiboia, que fica no município de Antonio Gonçalves.

A instituição informa ainda que oficiou a Polícia Civil, com o intuito de obter mais informações sobre o assassinato de Martins e também acionará a Delegacia Agrária. Espera-se que as investigações, a serem realizadas pelos órgãos do sistema de Justiça, esclareçam os fatos.

O Incra/BA já havia dado início ao processo de regularização fundiária da comunidade de Iúna. O Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID) encontra-se pronto e será apresentado ao Comitê de Decisão Regional da instituição. (Da redação TN)