Infarto: Morre ex-diretor de esportes de Itanhém

O ex-diretor de Esportes do município Itanhém, Claudemar Borburema Oliveira, de 52 anos, morreu no início da noite desta quarta-feira (11). Muitos amigos fizeram publicações nas redes sociais lamentando a morte de Camar, como era mais conhecido no meio desportivo.

Hinho Ferraz, com quem Camar trabalhou durante todo o tempo que esteve à frente da diretoria de Esportes, disse que estava “arrasado mais uma vez”, que “o esporte jamais será o mesmo” e que “o ginásio está cada vez mais triste” em razão da perda de amigos. Hinho lembrou do Professor Guinha, que também foi diretor de Esportes e morreu enquanto praticava atletismo na BA-290.

A causa da morte pode ter sido mesmo um ataque cardíaco. Camar estava pedalando com o filho na BA-290 quando sentiu dores no peito e ligou para um amigo pedindo ajuda. Ele foi levado para o Hospital Maria Moreira Lisboa, onde, segundo informações de populares, chegou andando e se queixando de fortes dores.

No dia anterior, Camar foi com um amigo a uma roça, onde por volta das 19h, queixou-se de dores no braço esquerdo. “Ontem ficamos lá na roça até 7 da noite aí ele falou: “Liomar não posso fazer nada, estou com uma dor no braço esquerdo”, disse Liomar Cortes nas redes sociais.

A dor ou sensação de peso no braço esquerdo é um dos principais sintomas que a pessoa pode sentir antes do ataque cardíaco. O infarto pode ocorrer sem sintomas, mas, na maioria dos casos, os sinais e sintomas de um ataque cardíaco podem ser dor no peito durante alguns minutos ou horas, dor ou sensação de peso no braço esquerdo, dor com irradiação para as costas, mandíbula ou apenas para a face interna dos braços, formigamento nos braços ou nas mãos, falta de ar, suor exagerado ou suor frio, náuseas, vômitos, tontura, palidez e ansiedade.

Vascaíno de coração, Camar deixa mulher e dois filhos. (Informações:Edelvânio Pinheiro)