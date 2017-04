Infrator é apreendido e admite traficar drogas desde os 10 anos de idade

Por volta das 11h do último domingo, dia 16 de abril, uma guarnição do 8º Batalhão da Polícia Militar de Porto Seguro (BPM), recebeu a denúncia de um local em que estaria ocorrendo tráfico de entorpecentes no bairro Capitão Luiz de Matos, em Santa Cruz Cabrália.

Os policiais conseguiram localizar o suspeito, um adolescente de 16 anos, conhecido e procurado pelos policiais por praticar diversos arrombamentos no mesmo bairro e no centro da cidade, além do tráfico de entorpecentes.

Com o infrator foram apreendidos cerca de 400 gramas de maconha e uma balança de precisão. Quando questionado ele afirmou aos policias que está envolvido com o tráfico de entorpecentes desses os 10 anos de idade. Ele foi apreendido e está à disposição do Ministério Público – MP. (Da redação TN)