Iniciado o asfaltamento da primeira das 100 ruas que serão pavimentadas em Teixeira de Freitas

O anúncio do início do asfaltamento de 100 ruas em Teixeira de Freitas, foi feito no último dia 30 de junho, pelo prefeito Temoteo Brito (PSD). Segundo o gestor as obras iriam começar pela avenida São Paulo, no acesso ao shopping Pátio Mix.

O início do asfaltamento sofreu um atraso em virtude da forte chuva que caiu na cidade nos últimos dias, mas nesta quinta-feira, dia 13 de julho, após o patrolamento e compactação do solo, as máquinas começaram a fazer a base do asfaltamento.

De acordo com Temoteo Brito logo após asfaltar a avenida São Paulo, o bairro Bela Vista será o próximo contemplado. Brito adiantou também que vai asfaltar os fundos do Batalhão Escola da Polícia Militar (BEIC), no acesso ao Campus II da Faculdade Sul da Bahia – Fasb.

O prefeito ainda confirmou que pretende construir o Centro Administrativo de Teixeira de Freitas, para abrigar a Prefeitura Municipal e todas as secretarias municipais. A obra deve ser erguida próximo ao Pátio Mix, numa área que pertence à Suzano Papel e Celulose, juntamente onde está sendo asfaltado.

“Será o início da modernização de Teixeira de Freitas. Já nos próximos dias vamos receber uma equipe de engenheiros de tráfego, para modernizar e adequar o trânsito de nossa cidade”, disse. (Da redação TN)