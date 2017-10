Iniciado o atendimento para paciente com Glaucoma em Teixeira de Freitas

Começou nesta segunda-feira, dia 2 de outubro, o atendimento do Glaucoma. O atendimento acontecerá no período de 2 a 6 do mês de outubro para os pacientes já cadastrados e em acompanhamento regular, bem como para o público alvo abaixo especificado:

1) Primeira Consulta para Diagnóstico/Reavaliação de Glaucoma (encaminhamento deve ser feito pelo médico ou enfermeiro da unidade de saúde da família)

– Já possui diagnóstico de glaucoma, porém ainda não está cadastrado no programa para receber os colírios;

– Faixa etária acima de 40 anos;

– Casos de glaucoma na família (independente da idade);

– Diabéticos e/ou Hipertensos;

– Altos Míopes;

– Pressão ocular elevada;

– Já teve trauma ocular ou doença intraocular.

2) Para as consultas de acompanhamento e avaliação de Glaucoma, não precisa de encaminhamento novo, marcar com a apresentação da prescrição dos colírios, entregue no atendimento anterior.

– Pessoas já cadastradas no programa de glaucoma, em acompanhamento regular.

O Local de atendimento é no Centro Especializado em Reabilitação (CER), situado na Avenida das Nações. O horário será: 7h e 13h (conforme guia de agendamento).

Será necessário levar no dia do atendimento: Guia de autorização emitida no posto de saúde ou na regulação; Xerox de Identidade, CPF, Cartão SUS e Comprovante de Residência ou Cartão Família). (Da redação TN)