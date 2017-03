Interior da Bahia: Polícia recupera em fazenda de vereador trator roubado há um ano

Investigadores da 20ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) recuperaram, nesta semana, um trator (pá carregadeira) numa região conhecida como Lagoa Grande, na zona rural do município de Rio do Antônio, distante 600 km de Salvador). O equipamento estava numa fazenda do vereador André Rogério Bercovitz Soares, que também é o presidente da Câmara da cidade.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil nesta sexta-feira, 17, o equipamento foi roubado em abril do ano passado, no município de Itaim Paulista, em São Paulo. Ela é avaliada em mais de R$180 mil.

Em depoimento à delegada Ellen Lages, titular da Delegacia Territorial (DT), o vereador admitiu que comprou a máquina de um amigo, conhecido com André Vasconcelos, que mora no município de Brumado, mas que desconhecia que o equipamento tinha origem ilícita.

A delegada instaurou inquérito para apurar o caso e ouvirá todas as pessoas envolvidas no negócio nos próximos dias. Os suspeitos podem ser indiciados por receptação. O trator já foi devolvido à empresa proprietária, que tem sede no município de Aparecida de Goiânia, em Goiás. (Informações: A Tarde)