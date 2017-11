Intermunicipal: Eunápolis quebra invencibilidade de pentacampeão e está a um empate da final

Caiu o último invicto em disputa no Campeonato Intermunicipal – a seleção de Santo Amaro –, derrotada neste domingo (12) por Eunápolis pelo placar de 1×0 no jogo de ida das semifinais. O duelo ocorreu no estádio José Araújo Santana (Araujão).

O gol da partida foi marcado nos minutos finais do segundo tempo pelo atacante Luquinha, colocando o time do extremo sul em vantagem na disputa da vaga para a final da competição.

O goleiro Marcio Greyck brilhou em campo, evitando a seleção eunapolitana de um tropeço em casa. O jogo de volta será no próximo dia 19, em Santo Amaro, onde a equipe visitante jogará pelo empate.

Já a seleção de Santo Amaro, pentacampeão do Intermunicipal, terá que derrotar o adversário no tempo regulamentar da partida para conquistar a vaga. “Maro Maro”, como é carinhosamente apelidado o time, está confiante em sua classificação (foto: O Xarope).

Itabela tropeça

Enquanto isso, o outro representante do extremo sul na fase semifinal, Itabela, perdeu fora de casa por 3×1 para Euclides da Cunha, dificultando a situação do time na briga rumo à decisão do título.

Essa foi a terceira derrota da seleção itabelense no campeonato, tendo agora a obrigação de vencer o adversário por três gols de diferença no tempo normal no jogo de volta para se classificar

diretamente ou por dois tentos para buscar a vaga nos pênaltis.

A tarefa é considerada difícil, mas o técnico Marcos Correia diz acreditar em seu time e espera o apoio da torcida na partida a ser disputada no estádio Manzolão. (Por Domingos Oliveira)