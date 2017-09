Intermunicipal: Teixeira e Monte Alto são goleados no fechamento da primeira fase

Definidos neste domingo (10) os confrontos da segunda fase do Campeonato Intermunicipal, versão 2017, com a participação de 48 seleções. Dezesseis dos 64 inscritos na competição ficaram para trás, sendo que Palmas de Monte Alto (foto\ilustração) e Casa Nova tiveram o pior desempenho entre os competidores, sem marcar sequer um ponto.

Ao se despedir do Intermunicipal, o time de Palmas de Monte Alto sofreu a maior goleada da competição – 11×0 Para Guanambi. Já a derrota de Casa Nova para Senhor do Bonfim foi “magra” – 1×0.

Também ao deixar o campeonato, Teixeira de Freitas, atuando com formação alternativa na cidade de Itabela, amargou a segunda maior goleada da última rodada da primeira etapa – 5×0. Teixeira de Freitas, que terminou sua campanha entre as cinco piores seleções do Intermunicipal, havia perdido em casa por 5×1 para Eunápolis na rodada anterior.

Já o time eunapolitanto empatou em casa por 0x0 com Itamaraju e segurou o primeiro lugar no grupo 16, com 11 pontos na primeira fase, superando as seleções de Itabela, que obteve a mesma soma, e os próprios itamarajuense, que ficaram com 9.

Pelo grupo 15, Porto Seguro confirmou seu favoritismo na chave, ao golear Pau Brasil por 3×0 e manteve-se na primeira posição, com 16 pontos. Também se classificaram no grupo as equipes de São José da Vitória e Arataca, que empataram por 1×1.

Fechada a primeira fase do Intermunicipal, a sexta rodada completa apresentou os seguintes resultados:

Grupo 01 – Casa Nova 0x1 Senhor do Bonfim – Juazeiro 1×2 Caldeirão Grande

Grupo 02 – Serrinha 4×1 Canudos (07-09) – Euclides Da Cunha 4×2 Biritinga (07-09)

Grupo 03 – João Dourado 3×2 Iramaia – Ipirá 0x1 Itaberaba

Grupo 04 – Conceição do Coité 0x1 Riachão do Jacuípe – Valente 2×0 Ichú

Grupo 05 – Feira de Santana 1×1 Terra Nova – Santo Amaro 5×0 Santo Estevão

Grupo 06 – Catu 1×0 Camaçari – Lauro de Freitas 0x0 Alagoinhas

Grupo 07 – Madre de Deus 2×1 São Félix – São Francisco do Conde 0x1 Saubara

Grupo 08 – Santo Antônio de Jesus 4×1 Cruz das Almas – Cachoeira 1×0 Vera Cruz

Grupo 09 – Nazaré 2×0 Valença – Camamu 2×0 Ituberá

Grupo 10 – Ipiaú 1×0 Ibirapitanga – Ubaitaba 2×0 Jitaúna

Grupo 11 – Ilhéus 0x1 Itapé – Uruçuca 0x1 Itabuna

Grupo 12 – Ibicaraí 1×2 Itambé – Itapetinga 1×1 Itarantim

Grupo 13 – Paratinga 3×1 Barreiras – Luís Eduardo Magalhães 0x2 São Desiderio

Grupo 14 – Guanambi 11×0 Palmas de Monte Alto – Vitória da Conquista 4×1 Brumado

Grupo 15 – Porto Seguro 3×0 Pau Brasil – São José da Vitória 1×1 Arataca

Grupo 16 – Eunápolis 0x0 Itamaraju – Itabela 5×0 Teixeira de Freitas.

Confira os confrontos da segunda fase, com os jogos de ida acontecendo no próximo domingo (17):

Grupo 17 – Biritinga x Caldeirão Grande

Grupo 18 – Juazeiro x Serrinha

Grupo 19 – Euclides da Cunha x Senhor do Bonfim

Grupo 20 – Conceição do Coite x Itaberaba

Grupo 21 – João Dourado x Valente

Grupo 22 – Ipirá x Riachão do Jacuípe

Grupo 23 – Camaçari x Santo Amaro

Grupo 24 – Feira de Santana x Alagoinhas

Grupo 25 – Terra Nova x Catu

Grupo 26 – Cruz das Almas x Madre de Deus

Grupo 27 – São Félix x Cachoeira

Grupo 28 – Santo Antônio de Jesus x Saubara

Grupo 29 – Ibirapitanga x Camamu

Grupo 30 – Valença x Ipiaú

Grupo 31 – Nazaré x Ubaitaba

Grupo 32 – Itarantim x Uruçuca

Grupo 33 – Itabuna x Itapetinga

Grupo 34 – Ibicaraí x Itapé

Grupo 35 – Brumado x Paratinga

Grupo 36 – Barreiras x Vitória da Conquista

Grupo 37 – São Desidério x Guanambi

Grupo 38 – Itamaraju x Porto Seguro

Grupo 39 – São José da Vitória x Eunápolis

Grupo 40 – Arataca x Itabela

Nesta etapa, as oito melhores seleções entre eliminadas nos confrontos diretos garantem vagas na terceira fase, na condição de “biônicas”. (Por Domingos Oliveira)