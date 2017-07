Irmão são amarrados e mortos enforcados no Espírito Santo

Dois irmãos foram mortos na manhã desta última quarta-feira (12), no bairro Bela Vista, em Ibiraçu-ES. Lucas Thera e Luérick Cera foram amarrados e enforcados na residência de um deles. Por enquanto, a polícia trabalha com a hipótese de latrocínio (roubo seguido de morte), pois a casa estava revirada e R$ 30 mil não estavam mais no local.

De acordo com a Polícia Militar, um homem teria feito negócio com os dois irmãos e entregue R$ 30 mil em espécie no início da manhã, em troca de uma Hilux. Segundo os militares, assim que o homem soube do crime, foi à casa e encontrou os dois irmãos mortos, porém, o dinheiro já havia sido levado.

A PM esteve na residência, junto com a perícia e a Polícia Civil. O secretário de Segurança do Estado, André Garcia, também foi ao local. (Informações: A Gazeta)