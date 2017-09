Irmãos morrem em grave colisão na rodovia BR-101, entre Itamaraju e Itabela

O grave acidente automobilístico do tipo colisão aconteceu no fim da manhã desta quinta-feira, dia 21 de setembro, na rodovia BR-101, próximo ao um local conhecido como “Defunto Lavado”, em território do município de Itabela. Segundo informações de outros motoristas que também trafegavam pelo mesmo trecho, o Fiat Uno, de cor branca, placa DUP-8875, bateu frontalmente com um caminhão Merdeces Benz, modelo 1620, de cor vermelha.

Com o impacto da colisão o Uno foi destruído e acabou sendo arremessado para o acostamento da rodovia. No seu interior estavam três pessoas, sendo que os irmãos Gilberto e Gilvan, que seriam vendedores ambulantes de Itamaraju, morreram na hora presos às ferragens. O terceiro ocupante, que estava no banco trás do Uno e o motorista do caminhão, ficaram feridos e foram socorridos pelo SAMU a hospitais da região. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

Além do Fiat Uno que teve a sua estrutura retorcida e a lataria partida, chamou a atenção os estragos provocados na frente do caminhão, que teve uma das rodas praticamente arrancada.

No fim da tarde desta quinta-feira (21) foi confirmado que os corpos dos irmãos Gilberto e Gilvan foram removidos ao Instituto Médico de Eunápolis (IML), para exames de necropsia. (Por Ronildo Brito)