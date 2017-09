Itabatã: Acusado é apreendido transportando cocaína e maconha em ônibus

Foi apreendido por policiais da equipe do major Anilton Almeida, comandante da 89ª Companhia Independente de Itabatã (CIPM), um adolescente de 17 anos, flagrado no interior de um ônibus da Águia Branca, em posse de uma mochila com 205 gramas e uma bucha de maconha e 135 gramas de cocaína.

Segundo os militares responsáveis pelo flagrante, eles receberam uma denúncia anônima e quando pararam o ônibus na BR-101, na saída de Itabatã, encontraram o suspeito com características passadas pelo denunciante.

Com a descoberta o infrator, que disse morar na região de Pau Brasil, região sul da Bahia, foi retirado do ônibus e logo depois apresentado à Subdelegacia da Polícia Civil de Itabatã. Ele permaneceu apreendido à disposição do Ministério Público – MP. (Da redação TN)