Polícia prende idoso acusado de ameaçar a ex-esposa e apreende verdadeiro arsenal em sua residência

Por volta das 17h deste domingo, dia 10 de setembro, a central de comunicação da 89ª Companhia Independente da Polícia Militar de Itabatã, recebeu uma pedido de apoio da Polícia Civil de Nova Viçosa, para atendimento de uma ocorrência em que mãe e filha estavam sendo agredidas por um senhor identificado como Antônio Carlos dos Santos, de 64 anos, que seria ex-companheiro de uma das vítimas.

Com a informação uma guarnição foi designada à Travessa Rua Nova, nº 742, Bairro Clériston Andrade, onde o acusado foi abordado e posse do mesmo os militares apreendera um celular, uma carteira contendo documentos pessoais e a quantia de R$ 440,00 em espécie. Ao revistar o veículo da marca Citroen, modelo C3, de cor prata, placa ODL-4082, licenciado em Linhares-ES., pertencente ao agressor, foi encontrada uma pistola PT 380, municiada com 13 cartuchos intactos no carregador.

A vítima, ex-esposa do acusado, informou que na residência do mesmo, na Rua da Água, s/nº, Bairro Verdes Mares, havia mais armas. Com a informação os policiais foram ao local e no interior do imóvel apreenderam uma carabina, da marca Rossi, calibre 30, sem munições, uma carabina calibre 22, com 15 munições intactas, uma carabina calibre 32 de um cano e uma arabina calibre 32, de dois canos, com sete cartuchos, além de 31 cartuchos calibre 380 e seis facas do tipo canivetes.

Em seguida ao flagrante os policiais militares da 89ª CIPM conduziram o acusado e as vítimas à sede da 8ª Coorpin de Teixeira de Freitas, onde o caso foi registrado e apresentado ao plantão regional da unidade.

Além do crime de ameaça o idoso Antônio Carlos dos Santos, de 64 anos, vai responder pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. (Da redação TN)