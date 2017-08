Itabatã se une em favor de suas crianças e implanta o Orquestrando Futuros

O mais popular programa do Instituto de Cultura, Educação e Desenvolvimento (ICED) acaba de chegar em Itabatã, distrito de Mucuri: o Orquestrando Futuros. O modelo que começa a ser instalado é o mesmo que já deu certo em Teixeira de Freitas, município sede o Instituto. Além de ensinar valores éticos e morais, promover a responsabilidade e a disciplina, o Orquestrando Futuros, verdadeiramente, forma músicos, eleva os meninos e meninas. Muitos são os exemplos de superação. Além disso, o ensino da música erudita cria novo panorama cultural na região, com calendário de eventos, fomento ao turismo e até incremento econômico.

A história da chegada do Orquestrando Futuros em Itabatã, foi cheia de emoção. O dito popular ensina que “depois da tempestade vem a bonança” e, foi bem próximo a isso o que aconteceu com parte da equipe do ICED na manhã de quarta-feira, 09. Conforme foi divulgado na imprensa, eles passaram por um susto na estrada, mas depois tiveram grande alegria por levarem, por meio do ICED, essa conquista importante para as crianças e jovens.

A apresentação do Programa foi feita na Primeira Igreja Batista de Itabatã. Foi ali que a plateia se formou. Estavam lá, a secretária municipal de Administração Cleudi Marques de Souza Simões, a secretária de Educação Jane Claudia Queiroz, a secretária de Assistência Social Eliane Cândido, além dos vereadores José Mendes, o “Zé do Boi”, presidente da Câmara, Agnaldo “Sem Teto”, vice-presidente e Isaías. O Major PM Anilton Almeida, a analista comercial do SICOOB, Marinalva Teixeira e a diretora escolar Manis Patrícia, também acompanharam.

As autoridades assistiram à apresentação artística e, em seguida, uma explicação técnica do funcionamento do Programa Orquestrando Futuros. E, ficou decidido: Itabatã terá um polo do Orquestrando Futuros! “A partir de hoje, as crianças, adolescentes e jovens de Itabatã, ganham mais uma ferramenta a favor de suas vidas, de seus futuros”, comemorou o maestro Orley Silva, coordenador artístico do ICED.

Orquestrando Futuros

A implantação será realizada a partir da junção de esforços do executivo, legislativo, iniciativa privada e sociedade civil, unidos para custear e manter o trabalho que será desenvolvido no complexo educativo da Primeira Igreja Batista de Itabatã. A participação do município depende de questões burocráticas, mas como afirmou a secretária de Administração e primeira dama, Cleudi Simões “é um Programa que já está no coração da gestão, com certeza”.

O Orquestrando conquistou também a secretária de Educação, que defende a união da educação com projetos sociais “para que se eduque para a vida”, pois, conforme argumenta “os problemas enfrentados pela educação, precisam de iniciativas que extrapolam a grade curricular comum”.

O presidente da Câmara disse que pela primeira vez assistia a uma apresentação do grupo e que estava totalmente a favor do trabalho, assim como, à disposição do pastor Elífio Evangelista Morais Junior, que abriu a Igreja para o Programa, fazer “algo de extraordinário”, como definiu o Major Anilton. Já o vereador Agnaldo disse que “é uma honra ter o projeto em Itabatã”.

Assim, com a agenda cumprida e a satisfação do bom resultado para Itabatã, o grupo do ICED retornou para Teixeira de Freitas, onde recebeu apoio de amigos, colegas, familiares e incentivadores, em manifestações por redes sociais, telefonemas e mesmo presencialmente. (Da redação TN)