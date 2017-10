Itabela e Porto Seguro vencem, enquanto Eunápolis fica no empate pelo Intermunicipal Seleção de Porto Seguro vem usando a areia na preparação física dos atletas

As três seleções da região que ainda permanecem na disputa pelo título do Campeonato Intermunicipal de 2017, entraram em campo nesse domingo, dia 15 de outubro, pelos jogos de ida da 11ª rodada. O melhor desempenho ficou para Porto Seguro, que derrotou Itabuna por 2 x 0, fora de casa. Itabela também conseguiu derrotar Alagoinha por 1 a 0, em partida também realizada dos domínios do adversário.

O selecionado de Eunápolis, porém, jogou em casa e não saiu do 0 x 0 com Ipiaú. Nos demais jogos de ida pela 11ª rodada as equipes de Ibicaraí e Santo Amaro empataram sem gols, Santo Antônio de Jesus perdeu em casa pelo placar de 0 x 1 para Cachoeira, mesmo placar na derrota de Conceição do Coité para Camamú, enquanto Valente derrotou Saubara por 2 x 0.

O placar mais elástico da rodada foi obtido por Euclides de Cunha, que vencem em seus domínios a seleção de Itaberaba por 3 x 1.

No próximo domingo, dia 22 de outubro, acontecem os jogos de volta e as equipes que conseguirem o melhor desempenho com a soma dos dois confrontos, passam para próxima fase. Porto Seguro e Itabela decidem as vagas em casa, enquanto Eunápolis jogará em Ipiaú. (Por Ronildo Brito)