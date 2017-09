Itabela goleia Teixeira de Freitas e segue firme no Intermunicipal; Itamaraju e Eunápolis ficam no 0 a 0 Itabela goleou sem dificuldades Teixeira de Freitas por 5 a 0 no Manzolão.(Foto: Clérison de Oliveira / Bahia Dia a Dia)

A seleção de Itabela fechou a primeira fase do Intermunicipal na vice-liderança do Grupo 16, com 11 pontos. Confirmando a boa fase e desempenho do elenco na competição, neste domingo (10), no Estádio Manzolão, Itabela goleou sem dificuldades Teixeira de Freitas por 5 a 0.

Itabela mostrou boa qualidade em campo e dominou toda a partida. Os gols surgiram em uma rápida sequência ainda no primeiro tempo. Itabela enfrenta a seleção de Arataca no próximo domingo (17).

Sob o comando do técnico Ratinho, Itabela tem mostrado foco em busca do título inédito da competição. Nessa primeira fase, segundo o treinador, Itabela se esforçou, focou nos treinos e isso trouxe um bom resultado para o time.

“Perdemos para o primeiro colocado apenas por saldo de gols, em um grupo com grandes seleções e comparando com os investimentos dos outros times, estamos ótimos e ficamos contentes com esse resultado. Agora temos que continuar focados para que possamos melhorar o resultado e ficar mais próximo do título”, avaliou Ratinho.

Ainda da região o selecionado de Porto Seguro, jogando em casa, derrotou Pau Brasil por 3 x 0, enquanto Eunápolis, também em seus domínios, não saiu do 0 a 0 com Itamaraju. Com esses resultados a equipe de Eunápolis ficou na primeira colocação do grupo 16, com 11 pontos ganhos e saldo de 7 gols. Itabela também chegou ao 11 pontos, mas ficou em segundo lugar com saldo positivo de 5 gols. Itamaraju ficou a terceira posição com 9 pontos e saldo positivo de 3 gols, enquanto a seleção de Teixeira de Freitas foi eliminada com apenas 1 ponto ganho, tendo feito somente 1 gol e levou 16, ficando com saldo negativo de 15 gols.

Já o time de Porto Seguro classificou-se como primeiro colocado na Grupo 15, com 15 pontos ganhos, seguido de Arataca com 6, São José da Vitória com 5 e Pau Brasil também com 5 pontos ganhos. (Por Ronildo Brito)