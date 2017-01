Itamaraju: Articulador de Marcelo Angênica bate-boca com sindicalista nas redes sociais Marcelo Angênica e Jorge Almeida

Visivelmente irritado com um manifesto recente dos servidores do setor de saúde da Prefeitura Municipal de Itamaraju, o agropecuarista Jorge Almeida, um dos coordenadores do PSDB e campanha do prefeito Marcelo Angênica, nesta quarta-feira, dia 25 de janeiro, usou seu perfil no Facebook para criticar a medida dos funcionários. “O sindicato reuniu. Pegou a confirmação do prefeito que iria efetuar o pagamento. Para que esse manifesto? Só isso. Essa administração é do bem e do povo. Quem manda é o povo. Amigos de Itamaraju”, escreveu Almeida.

O internauta Cerqueira Rocha completou o raciocínio de Jorge Almeida. “ Que nosso prefeito tenha paciência com tantas pessoas *ruim* , acho q esse povo nunca vai mudar, ele *sé* tem 25 dia de mandato e as *pessoa” *que* q ele faz milagre, *mais* Deus está com ele e *nois* tbm para *nos da apoio* , esse povo deveria *faze* matérias com antigos gestores , e *coloca em publico oq eles fez* …..e deixa o *dr trabalha* , ai vcs *vao pecebe a diferencia*.

Sem relacionar os diversos erros de português da publicação a sindicalista e agente municipal de Endemias, Edna Rodrigues, rebateu. “Ruim porque não é você que está com as contas para pagar e faltando comida na mesa, o gestor tb foi eleito por todos da saúde, inclusive eu, porque queremos mudança, e o sindicato deu sim o prazo e tudo está documentado e registrado em ata, suspendemos a mobilização de sexta e segunda-feira até o meio dia. E só iniciamos as mobilização a partir das 14h, e no sindicato tendo em mãos documentos que provam que as folhas de pagamento estavam todas empenhadas, e entendendo que não tinha justificativas para o não pagamento, executou as deliberações decididas em assembleia. Agora é fácil dar opiniões, quando o meu bolso está farto e a minha mesa tb e com minhas contas em dia, mas é difícil se colocar no lugar de quem está a servir pessoas no dia a dia e sabendo que em casa falta pagar água,luz, gás, comida, e manter em dia os compromissos diversos! não tem ninguém contra o gestor, mas sim tb somos a favor dos nossos direitos. Direitos dos trabalhadores legítimos, que fizeram concurso e foram aprovados por méritos e não por favores”, escreveu.

Mais adiante o coordenador Jorge Almeida tentou voltar atrás: “Pessoal concordo plenamente com o pagamento, acho correto que o prefeito deve pagar . A questão que eu me refiro é que o prefeito falou ao sindicato que iria pagar. Não era preciso aquele manifesto. Só isso meus amigos. Estou com vocês é com o bem estar do nosso povo. Sou amigo de Itamaraju. Quero o bem para nosso povo. Um abraço a todos”.

Edna Rodrigues retrucou: ”Já ouvi muito falar em minha vida de militantes que entre capital e trabalho não existe honestidade, e muito menos confiança. E tem mais nós não elegemos um gestor para ficar no Facebook e nem em sites se promovendo não, votamos sim, para fazer a diferença, e a diferença é reorganizar a saúde em todos os seus programas e direcionamentos, valorizando os profissionais públicos que são sua base de desenvolvimentos de trabalho, contratar ou nomear pessoas que respeitem cada cidadão sendo ele o patrão que paga o salário de cada servidor sendo contratado ou não, trazer políticas públicas para o desenvolvimento social em todas as áreas e de todos os segmentos. Aí sim será um gestor diferenciado e que com certeza terá o respeito e o reconhecimento de todos,sem precisar se promover em site e ter admiração apenas dos que estão sendo beneficiados por cargos e contratos individualistas e apadrinhados”.

Sobre o pagamento após o manifesto a sindicalista Edna Rodrigues reforçou: ” Pagou porque os colegas que têm compromisso com a categoria tiveram a coragem de fazer a mobilização”.

Mais adiante o internauta Marcedo Marcos levantou outro suposta atraso em relação aos auxiliares de dentistas. “Até agora os auxiliares dos dentistas não receberam o pagamento. vocês têm que se informar mais pra depois colocar nas redes sociais que já pagou todos os funcionários”.

Jorge Almeida fez silêncio total no bate-boca e o petista Ernane Dias completou o assunto em relação aos novos atrasos: “Fiquei sabendo há poucos instantes que os enfermeiros, dentistas e seus auxiliares também estão sem receber, e estão todos trabalhando, então porque o senhor prefeito não esclarece porque não pagou ,ou que dia vai pagar, já está passando da hora de esclarecer, no mínimo isso, olha a falta de respeito e consideração”.

“Atraso de salário é pra lugar atrasado. Itamaraju tem que começar a discutir o plano de cargos e salários para os funcionários. isso sim que esperamos dessa gestão”, escreveu Queópes Pitanga.

A Prefeitura Municipal de Itamaraju não possui assessoria de imprensa pra responder alguns dos questionamentos. (Por Ronildo Brito)