Itamaraju e Teixeira de Freitas enfrentam alagamentos após chuva forte

Após Porto Seguro, que teve bairros inteiros alagadas, inclusive com registro de moradores desalojados, na tarde desta segunda-feira, dia 6 de novembro, chegou a vez de Itamaraju e Teixeira de Freitas sofrerem com a chuva forte.

Os pontos de alagamentos nas duas cidades já são conhecidos, mas as ruas centrais mais atingidas foram a José de Anchieta, uma das mais importantes do centro comercial itamarajuense e as vias nos arredores do Shopping Teixeira Mal, no caso da cidade de Teixeira de Freitas. Um jovem teixeirende usou uma prancha e com um remo, conseguiu passar em meio à enchente.

Além desses dois pontos, outros locais das duas cidades também registraram alagamentos, com registro de casas e estabelecimentos comerciais invadidos pela água. Nas duas cidades não foram informados casos de desabrigados ou desalojados, mas a Defesa Civil está em alerta, já que há possibilidade de mais chuva na região para as próximas horas. (Por Ronildo Brito)