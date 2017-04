Áudio: Esgoto a céu aberto ao lado do PSF do São Domingos e crateras no centro de Itamaraju Esgoto correndo a céu aberto e fedentina ao lado do PSF

Na manhã desta quinta-feira, dia 6 de abril, dois internautas do Teixeira News, moradores de Itamaraju, enviaram imagens e relatos à redação através do WhatsApp, denunciando transtornos e dificuldade de tráfego, além de mau cheiro e perigo de doenças.

A primeira denúncia diz respeito a um esgoto correndo a céu aberto na Rua Alcobaça, no Bairro São Domingos, próximo ao Posto de Saúde da Família (PSF), que atende a população. Informações dão conta que uma manilha se rompeu no lugar há bastante tempo e ninguém aparece pra consertar, nem a Embasa e tampouco a Prefeitura.

A outra reclamação vem da Rua Imperatriz Leopoldina, a mesma onde fica a conhecida lanchonete Frio Lanches, no centro, onde segundo o internauta Ronaldo da Silva Júnior, houve um erro duplo. Primeiro, segundo denuncia o morador, foi aberto um buraco menor há cerca de 20 dias e como choveu nesse período, virou uma cratera. “Quebraram o bueiro e como não consertaram, o esgoto entupiu e a água, sem espaço para escorrer, alagou as casas. Aí a Embasa veio e fez um buraco na rua pra trocar a encanação. Já as máquinas da prefeitura fizeram a escavação de uma rua à outra e já são dez dias e nada de conserto”, afirma.

Ainda de acordo com o internauta Ronaldo Júnior, nessa mesma rua mora um funcionário do Setor de Compras da Prefeitura de Itamaraju e dias atrás, o prefeito Marcelo Angênica e secretários municipais, estavam em frente à casa do servidor, quando um caminhão da limpeza caiu no buraco e mesmo com o apoio de duas máquinas, não teve como sair. “Só foi retirado com um guincho”, afirma. No topo do texto o internauta pode ouvir o áudio gravado pelo denunciante. (Por Ronildo Brito)