Itamaraju ganha representação do Conselho Regional de Administração

Itamaraju agora possui representação do Conselho Regional de Administração da Bahia (CRA-BA). O Conselho nomeou para falar em seu nome no município o administrador Jocimar Caetano da Silva, que também é Bacharel em Administração de empresas, graduado em Engenharia de Produção e especialista em Gestão Pública pela Universidade Estadual da Bahia – UNEB. A nomeação foi assinada pelo presidente do órgão, Roberto Ibrahim Uehbe, e publicada através da Portaria CRA-BA, Nº 26, em 22 de fevereiro deste ano. A representação do CRA-BA será instalada na Rua Presidente Médici, no centro de Itamaraju e estará aberta ao atendimento público em breve.

De acordo com o administrador Caetano, a representação do CRA de Itamaraju prestará serviços de Registro e Cadastramento Profissional de pessoas físicas e jurídicas, abertura de processos de Atestado de Capacidade Técnica, Registro de Comprovação de Aptidão (CRA), emissão de Carteira de Identidade Funcional, registro de Responsabilidade Técnica, Certidão de Habilitação para atividades de perícia judicial ou extrajudicial, além de recebimento de denúncias quanto ao exercício ilegal da profissão de administrador e de empresas, dentre outros.

O novo representante fará uma campanha para credenciar os administradores de empresas de Itamaraju ao CRA-BA. Segundo ele, os profissionais credenciados, além de cumprirem a exigência legal para atuar no mercado, ainda usufruem de convênios que possibilitam descontos especiais em cursos de graduação, pós-graduação, idiomas e preparatórios para concursos, além de planos de saúde e previdência privada. Já para as empresas, Caetano destaca a importância do registro não só como uma exigência para determinados ramos de atividades, mas também como diferencial competitivo de habilitação em processos de licitações públicas, quando aplicável. (Informações: Daniel Borges)