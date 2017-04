Itamaraju: Marcelo Angênica dá sinais de maturidade e vai a evento do governador Rui Costa

Numa outra visita que o governador Rui Costa (PT), fez ao município de Alcobaça, apesar de ter entregue viaturas para a 43ª Companhia Independente de Itamaraju, gerou estranheza a ausência do prefeito do município, Marcelo Angênica (PSDB). Apesar de pertencerem a partidos opostos, um é prefeito de um município e o outro, governador da Bahia, responsável por gerir recursos que podem ser direcionados às cidades.

Na manhã desta sexta-feira, dia 7 de abril, Rui Costa voltou à região, desta vez para o lançamento da construção da segunda etapa da BA-284, trecho de 23 quilômetros, ligando o distrito de Nova Alegria até o povoado de Pau D’Alho, no município de Itamaraju, um investimento total de R$ 19,35 milhões na pavimentação. O primeiro trecho, entre a cidade de Jucuruçu e o Distrito de Nova Alegria, já foi concluído e entregue à população.

Desta vez, ao contrário de Alcobaça, o prefeito de Itamaraju, Marcelo Angênica e o seu vice Téa Pires, participaram do evento de lançamento, o que evidência uma mudança de postura do gestor municipal. Durante o encontro, muitos políticos trataram a medida como maturidade política do gestor, em entender que acima das diferenças partidárias, existem um município e uma população, que precisam ser cuidados.

Além de Marcelo Angênica e Téa Pires, participaram do lançamento os prefeitos Timóteo Brito (Teixeira de Freitas), Robério Oliveira (Eunápolis), Uberlândia Pereira (Jucuruçu) e Sílvio Ramalho (Caravelas), além do deputado federal Valmir Assunção, que nasceu no lugar e diversas outras lideranças políticas e vereadores da região. O asfaltamento deve trazer um novo aspecto para o pobre Distrito de Nova Alegria, que apesar de ser um dos maiores de Itamaraju, ainda possui ruas de chão batido, sem esgotamento sanitário e algumas casas ainda de taipa. (Por Ronildo Brito)