Itamaraju: Morre de infarto ‘Lucinha Lopes’, mãe do ex-vereador Léo Lopes

Morreu vítima de infarto na manhã desta terça-feira, dia 1º de agosto, Lúcia Maria Lopes, de 56 anos de idade, esposa do tradicional contador Romildo Lopes e mãe do ex-vereador Léo Lopes, que não última eleição foi a candidato a prefeito de Itamaraju.

Casada há quase 4 décadas com Romildo Lopes, “Lucinha”, como era mais conhecida, passou mal logo cedo e apesar de ter sido socorrida para uma clínica particular e depois ao Hospital Municipal de Itamaraju (HMI), acabou não resistindo e veio a óbito. A matriarca da família Lopes também era tia do atual vice-prefeito do município, Téa Pires.

O velório está acontecendo desde às 14h desta terça-feira (01), na Loja Maçônica Deus Caridade e Justiça, em frente à antiga Praça do Rotary, região central da cidade. O sepultamento está marcado para acontecer às 10h desta quarta, dia 2.

Entre os vários serviços sociais, Lúcia Maria Lopes ‘Lucinha’, foi presidente do Lions Clube e ultimamente desenvolvia ações na Maçonaria. Muito discreta, particularidades dos maçons, ‘Lucinha’ era bacharel em Direito e corretora de imóveis. Ela nasceu na Fazenda São José, na região do Povoado de São Paulinho, interior do município.

Durante toda a tarde desta terça-feira, dia 1º, várias personalidades empresarias e políticas do município passaram na Loja Maçônica dando o último adeus à mulher que era reconhecida por defender as causas sociais. No Lions ela ajudou a gerir uma escolinha do ensino fundamental, que acolhe e educa crianças carentes, principalmente dos bairros Fátima e Marotinho.

Em virtude da morte prematura de Lúcia Lopes a sessão da Câmara de Vereadores desta terça-feira, dia 1º de agosto, foi suspensa e o prefeito Marcelo Angênica (PSDB), decretou luto oficial de três no município de Itamaraju. (Por Ronildo Brito c/colaboração de Amintas de Jesus)