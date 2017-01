Itamaraju: Mulher é presa com pistola e muito dinheiro em carro de transporte clandestino

Na tarde do último sábado, dia 14 de janeiro, em uma ação de combate ao transporte clandestino de passageiros, policiais da 43ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), pararam um veículo que trafegava no centro da cidade. No interior do veículo, além do motorista, era transportada uma mulher, que teria ficado nervosa durante a ação policial.

Assim que iniciaram a revista no interior do carro os militares encontraram uma Pistola Ponto 40, além de uma quantia considerável de dinheiro, em notas fracionadas.

Com a descoberta, Eliene Alves Rocha, de 34 anos, que mais tarde assumiu a posse da arma e o motorista do veículo, foram conduzidos e apresentados à Delegacia da Polícia Civil de Itamaraju (DEPOL). As últimas informações dão conta que após oitivas, Eliene acabou indiciada por porte ilegal de arma de fogo, enquanto o condutor do carro foi liberado. A acusada terminou removida à sede da 8ª Coorpin, onde permaneceu presa à disposição da Justiça.

Questionada sobre a origem da pistola de uso restrito das Forças Armadas, Eliene preferiu o silêncio. Sobre para qual seria o uso da arma, a acusada disse não saber. (Da redação TN)