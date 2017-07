Itamaraju: Obra paralisada pela prefeitura causa dano ambiental à Lagoa do Jacaré

Uma iniciativa que tinha a intenção de contribuir para a preservação da Lagoa do Jacaré, localizada em pleno centro de Itamaraju, acabou tendo efeito inverso. Fotos tiradas no local mostram que a paralização das obras de drenagem para o direcionamento da água da chuva para dentro da lagoa, vem causando um impacto negativo com a introdução de resíduos sólidos no manancial. A obra foi interrompida desde fevereiro deste ano e entre as ações inacabadas estão o manilhamento para canalizar a águas da chuva, aterro de uma vala na imediação e a colocação de uma grade para vedar um bueiro que se encontra a céu aberto.

Recentemente uma audiência pública convocada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), abordou vários temas ambientais no município, tais como tratamento de esgoto, coleta e destinação do lixo e acabou por selar o compromisso da prefeitura de Itamaraju com o meio ambiente e a recuperação da lagoa.

Mas mesmo com participação dos secretários de Obras, Toninho da Belomaq e do secretário de Agricultura e Meio Ambiente Ivan Favarato Filho e representantes da sociedade civil organizada (GRUPO GADS, ROSA DOS VENTOS, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) e de outros órgãos (CEPLAC, EMBASA) parece que a iniciativa não tem sido levada a sério.

Segundo informações, o grupo de ambientalistas já esteve reunido com alguns secretários e até mesmo com o prefeito Marcelo Angênica (PSDB) cobrando agilidade nas ações que envolvem a lagoa, mas não obtiveram êxito. (Da redação TN)