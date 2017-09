Itamaraju perde pra Porto Seguro e dá adeus ao Intermunicipal

Na tarde deste domingo, dia 24 de setembro, aconteceram os jogos de volta da 8ª rodada do Campeonato Intermunicipal, com destaque mais uma vez para a seleção de Itabela, que goleou em casa o selecionado de Arataca por 4 a 0. Também jogando em casa o time de Eunápolis derrotou São José da Vitória pelo mesmo placar. As duas equipes da região seguem firmes na busca pelo título do Intermunicipal 2017.

Já a seleção de Itamaraju, bi-campeã da competição foi eliminada ao perder por 1 x 2 para Porto Seguro, em partida nos domínios do adversário. Na primeira partida o placar tinha empatado sem gols, no Estádio Juarez Barbosa “Barbosão”, em Itamaraju. Com o resultado a seleção de Porto avança à próxima fase da competição.

Todos os jogos

Caldeirão Grande 3X1 Biritinga

Serrinha 5X1 Juazeiro

Senhor do Bonfim 1X1 Euclides da Cunha

Itaberaba 1X1 Conceição do Coité

Valente 4X1 João Dourado

Riachão do Jacuípe 2X1 Ipirá

Santo Amaro 1X0 Camaçari

Alagoinhas 1X0 Feira de Santana

Catu 2X0 Terra Nova

Madre de Deus 2X0 Cruz das Almas

Cachoeira 2X0 São Félix

Saubara 2X1 Santo Antônio de Jesus

Camamú 4X1 Ibirapitanga

Ipiaú 2X1 Valença

Ubaitaba 2X0 Nazaré

Uruçuca 0X2 Itarantim

Itapetinga 1X1 Itabuna

Itapé 1X1 Ibicaraí

Paratinga 4X1 Brumado

Vitória da Conquista 1X0 Barreiras

Guanambí 3X0 São Desidério

Porto Seguro 2X1 Itamaraju

Eunápolis 4X0 São José da Vitória

Itabela 4X0 Arataca

(Por Ronildo Brito)