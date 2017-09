Itamaraju: Polícia ainda sem pistas de assassino de “Jean do Espetinho”

Na noite desta última terça-feira, dia 19 de setembro, o jovem Jean Pimenta Pedroso, o “Jean do Espetinho”, muito conhecido na cidade de Itamaraju, foi alvejado a tiros no Bairro Várzea Alegre, região sul da cidade, onde morava em companhia da família.

Instantes depois o rapaz foi socorrido até o Hospital Municipal de Itamaraju (HMI), onde acabou não resistindo e veio a óbito. As circunstâncias do crime ainda estão sendo investigadas e até a tarde desta quarta-feira (20), a Polícia Civil não havia conseguido pistas que pudessem levá-la à autoria do assassinato.

Houve um questionamento da família em relação à demora da liberação do corpo no IML de Itamaraju, mas em contato com prepostos da unidade, foi informado que a guia do hospital só foi disponibilizada no fim da manhã e no início da tarde, por volta das 13h20, a liberação já havia sido concretizada para o serviço de funerária.

O velório acontece durante a noite desta quarta-feira, dia 20 e o sepultamento está marcado para acontecer na manhã do dia seguinte.

“Jean do Espetinho” era filho do comerciante “Jaime do Açougue”, que morreu pouco tempo atrás por complicações em seu quadro de saúde e irmão de outro jovem conhecido por “Mamão”, que está desaparecido há mais de um ano. (Da redação TN)