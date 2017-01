Itamaraju: Polícia Civil prende suspeito de matar “Joaquim Capeta” e descobre desmanche e arma de fogo em sua casa

Na madrugada desta quinta-feira, dia 12 de janeiro, por volta das 3h30, investigadores da Polícia Civil de Itamaraju, junto com o delegado Bernardo Pacheco, se dirigiram em sentido a Nova Alegria, interior do município, para buscar informações acerca do homicídio de “Joaquim Capeta”, além de possíveis prisões de envolvidos no caso.

No local, após diversas diligências, a equipe se deslocou ao encontro de um suspeito de vulgo “Gago da Nova Alegria”, visando a condução do mesmo para prestar esclarecimentos. Na residência do suspeito e como já havia informações da prática de venda de veículos com restrição de furto ou roubo, suspeitou-se de uma moto sem placa e com indícios de adulteração.

Diante da motocicleta, efetuou-se buscas no imóvel, foram encontradas duas espingardas, diversas munições calibre 32 deflagradas e outras intactas, além de vários documentos CRLV e muitas chaves de veículos. No quintal da casa, existiam diversas carcaças de veículos e uma motocicleta com numeração do chassi raspada, levando-se a crer que ali havia um desmanche.

Segundo o delegado Bernardo Pacheco a munição usada no homicídio do trabalhador rural conhecido por “Joaquim Capeta”, também foi de calibre 32, aumentando ainda mais a suspeita que “Gago” possa ter envolvimento com o crime. No fim da manhã desta quinta-feira (12), foi confirmado que “Gago da Nova Alegria” acabou indiciado por posse ilegal de arma de fogo e as investigações em torno do seu possível desmanche e sua suposta participação no assassinato, ainda estão em curso. (Por Ronildo Brito)