Itamaraju: Polícia Militar apreende caminhão roubado no Espírito Santo

No início da tarde desta quinta-feira, dia 9 de fevereiro, após denúncia anônima, policiais militares da 43ª Companhia Independente de Itamaraju (CIPM), deslocaram-se a uma propriedade rural na altura do Km-829 da rodovia BR-101, onde estaria escondido um caminhão roubado no Espírito Santo.

Chegando ao local os militares depararam-se com o caminhão F-4000, de cor bege, placa MRH-8632, licenciado em Jaguaré-ES., com restrição de roubo, além de um Volkswagen Gol, de cor cinza, placa MSB-9210, licenciado em São Mateus-ES., que teria sido usado no crime. Na propriedade rural ainda foi apreendida uma motocicleta Honda Biz, de cor amarela, placa policial NZR-1536, licenciada em Porto Seguro.

Os policiais ainda fizeram uma varredura nos imóveis da fazenda, mas ninguém foi encontrado. Os três veículos acabaram sendo levados à Delegacia da Polícia Civil de Itamaraju (DEPOL), onde permanecem à disposição das investigações.

O próximo passo será a identificação do dono da fazenda, para que ele possa explicar como o veículo roubado foi parar na sua propriedade rural. (Por Ronildo Brito)