Itamaraju: Prefeito livra o seu governo e atribui problema à APAE

Mais uma vez em tom rancoroso e ameaçador a prefeito de Itamaraju, Marcelo Angênica (PSDB), através de sua assessoria, enviou uma nota ao Teixeira News, quando afirma que o site e os seus profissionais faltaram com a verdade, quando noticiaram que o município, após instauração de um Inquérito Civil, teria que oferecer explicações oficiais ao Ministério Público (MP). “Caro senhores jornalistas do Teixeira News, vocês faltaram com a verdade ou acompanhamento dos fatos, a reunião com membros da diretoria da APAE, promotor e administração municipal foi gravada, em momento algum o inquérito é voltado contra a prefeitura municipal e sim em desfavor da APAE, que deverá fornecer documentos. O promotor chegou a ler os artigos 205 e 208, falando que a prefeitura terá que analisar suas condições para convergir esse apoio”.

E continuou: “Como afirmamos toda a reunião foi gravada em áudio e vídeo. Houve erros em sua publicação que fugiu da verdade e apenas ouviu um dos lados, também foram faltando com a ética jornalistica. Mas reafirmamos que possuímos toda a reunião armazenada em áudio e vídeo, podendo ser disponibilizada. Deixamos de lado neste momento os atos formais na tentativa de cumprir a verdade sem danos”.

Em outra nota enviada ao site no último dia 7 de setembro, após a realização de uma reunião envolvendo diretores da APAE, o promotor Moisés Guarnieri Santos e membros do governo municipal, incluindo o prefeito Marcelo Angênica, a Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Itamaraju já havia tentado atribuir a culpa à Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais. “A equipe de governo apontou dificuldades, além de falar sobre a exposição sofrida com os boatos. Os membros da diretoria da APAE, em reunião relataram que farão retratação pública, extirpando quaisquer dúvidas ou dando promovida a imagem da gestão”.

Leia logo abaixo a íntegra do Inquérito Civil Público instaurado pela promotor Moisés Guarnieri Santos:

(Por Ronildo Brito – MTb-0342/BA)

