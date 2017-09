Itamaraju: Projeto Ambiental Rosa dos Ventos comemora Dia da Árvore

Em comemoração ao Dia da Árvore, o Projeto Ambiental Rosa dos Ventos, do Grupo de Apoio ao Desenvolvimento Social (GADS), retornou neste último domingo (24) ao Conjunto Habitacional Italage, em Itamaraju, onde realizou o replantio de árvores na comunidade. A ação faz parte do trabalho ambiental iniciado no dia 5 de junho (Dia Mundial do Meio Ambiente).

“O Dia da Árvore é o momento ideal para conscientizarmos as pessoas sobre a importância da preservação desse bem tão valioso que é a natureza”, ressaltou Ninha Garcia, diretora do GADS.

O movimento teve a participação do Clube de Desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia e de moradores do Italage e adjacências, mobilizando aproximadamente 100 pessoas entre jovens e crianças.

Foram plantadas 120 mudas de árvores da flora brasileira em diversos pontos do conjunto habitacional. “Sob a orientação do Rosa dos Ventos, plantamos em torno do bairro espécies de árvores como ipê, pau-brasil, além de espécies frutíferas, a exemplo de graviola e goiaba, e árvores específicas para calçadas como murta e pata de vaca”, informou Ubênia Alves, coordenadora do Clube dos Desbravadores.

“As tarefas foram divididas de acordo com as demandas em torno da arborização e conscientização dos moradores em torno da preservação do meio ambiente”, ressaltou Vinicius Almeida, presidente do GADS.

Ao secretário municipal de Governo, Dalvadísio Lima, e o ao vereador Egnaldo Fernandes, que acompanharam o plantio, Vinícius reforçou o pedido feito à construtora responsável pela construção do Conjunto Habitacional do bairro Bela Vista a conclusão do Espaço Verde, integrante do projeto.

Além de projetos de arborização, o GADS promove palestras sobre a preservação e conservação do meio ambiente. (Por Domingos Oliveira)