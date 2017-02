Itamaraju: Sorteio define confrontos da primeira fase da Copa Construtora Lima de Futebol Feminino

A cidade de Itamaraju vai estar bastante movimentada nos dias 19 de fevereiro e 5 de março, com a realização da 1ª Copa Construtora Lima de Futebol Feminino. O evento reunirá 10 equipes de Itamaraju e de outros municípios como Prado e Teixeira de Freitas.

Irão participar do torneio as seguintes equipes: Aldeia Pé do Monte, Aldeia Trevo do Parque, Corte Grande, Guarani, Força Jovem Universal, Oriente (Teixeira de Freitas), Piragi, Pirajá, São Paulinho e Topa Tudo.

De acordo com o regulamento do torneio, os jogos serão realizados em duas etapas. A primeira fase acontecerá no dia 19 de fevereiro, no campo da Baixada, bairro Liberdade, e as fases semifinal e final, em 5 de março, no estádio Juarez Barbosa (Barbosão).

Além de ceder o estádio Barbosão para as etapas finais, a Liga de Futebol de Itamaraju (LFI) irá disponibilizar árbitros de futebol para dirigir as partidas.

Confrontos

Neste domingo (12), a comissão organizadora realizou o sorteio das chaves, definindo as partidas da primeira fase, que acontecem no próximo dia 19.

Os confrontos ficaram assim definidos:

08h – Piragi x Aldeia Trevo do Parque; 08:50h – Força Jovem Universal x Corte Grande; 09:40h – Aldeia Pé do Monte x Guarani; 10:30h – Pirajá x Oriente (T. de Freitas); 11:20h – Topa Tudo x São Paulinho. (Por Domingos Oliveira)