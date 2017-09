Já existe: Sem conhecer a Bahia, presidente da ALBA indica Colégio da PM para Teixeira de Freitas

No início da tarde desta segunda-feira, dia 18, a assessoria do deputado Angelo Coronel, presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), entrou em contato por telefone e depois enviou nota ao Teixeira News, informando que o parlamentar baiano havia indicado ao governador Rui Costa (PT), a implantação de um Colégio da Polícia Militar para Teixeira de Freitas, esquecendo-se que a cidade já conta com uma unidade do CPM.

Leia a nota do deputado Angêlo Coronel:

A educação pública do município de Teixeira de Freitas – localizado no Território de Identidade Extremo Sul -, poderá experimentar um expressivo salto de qualidade em breve. Basta que o governador Rui Costa acate indicação do presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), deputado Angelo Coronel (PSD), propondo a implantação de um Colégio Militar na cidade voltado ao ensino Médio.

Chefe do Legislativo baiano ressalta, na justificativa, a necessidade de o Estado promover capacitação e reciclagem técnica, tanto para o contingente de alunos regulares, quanto para o corpo de prepostos e oficiais, que classifica de “componente preponderante do desenvolvimento socioeconômico local”.

Angelo Coronel também alicerça sua indicação baseado em levantamento realizado, ano passado, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que estima uma população para o município da ordem de 160 mil habitantes – configurando-se como um dos 10 mais populosos da Bahia -, “o que acaba por ampliar a necessidade de oferta de serviços em nível regional”.

Presidente da Alba baliza ainda sua indicação ao Governo da Bahia, considerando a disponibilidade de infraestrutura instalada em Teixeira de Freitas, o que seria um fator de otimização das vantagens oriundas com o indicado Colégio Militar.

O documento sublinha também o protagonismo dos setores do comércio e serviços para a economia local, que respondem por cerca de 78% do Produto Interno Bruto (PIB) do município, ficando a indústria com 16,7% e a agropecuária com 5,4%, destacando a produção de manga, maracujá, batata doce, feijão, melancia, milho e tomate.

A implantação do Colégio Militar em Teixeira de Freitas promoverá uma valorização da educação pública não apenas do município, mas também impactar positivamente em todo o Território de Identidade, formado por outras 12 cidades: Alcobaça, Caravelas, Ibirapuã, Itamaraju, Itanhém, Jucuruçu, Lajedão, Medeiros Neto, Mucuri, Nova Viçosa, Prado e Vereda.

Opinião

Se Angelo Coronel e assessoria, que por sinal é numerosa, tivessem feito uma ligeira busca na Secretaria Estadual de Educação, Polícia Militar ou até mesmo no Google, saberiam que a maior cidade da região já conta com o Colégio da Polícia Militar Anísio Teixeira, no Bairro Bela Vista, prestando relevantes serviços nos ensinos fundamental e médio, além de exercícios de convivência e cidadania a centenas de jovens. Para compensar o “mico” Coronel poderia indicar ao Governo do Estado investimentos no prédio, que é velho e inadequado para o bom funcionamento da unidade.

