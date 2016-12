Jadson Ruas faz balanço dos seus 5 anos e 128 dias de mandato em Caravelas

O prefeito de Caravelas, Jadson Silva Ruas, 32 anos, natural do município e filho de uma família tradicional do distrito de Barcelona, termina o seu segundo mandato, no próximo sábado, dia 31 de dezembro de 2016. Após 5 anos e 128 dias no comando do seu município, Jadson Ruas faz um balanço do seu trabalho durante este período em que passou administrando Caravelas.

No ano de 2008, com apenas 24 anos de idade, Jadson Ruas se candidatou pelo PRB como vice-prefeito na chapa encabeçada pelo vereador Luiz Antônio Alvim Delgado, o “Loló” (PP) e em 3 de outubro daquele ano, venceram as eleições com 5.290 votos (55%) contra 4.189 votos (44%) da principal chapa opositora.

Após dois anos e oito meses de mandato, o então prefeito Loló, na tarde de segunda-feira do dia 22 de agosto de 2011, renunciou do cargo de prefeito por graves problemas de saúde e, naquele mesmo dia o então vice-prefeito Jadson Ruas assumiu definitivamente o comando do município como prefeito.

Dois meses depois Jadson Ruas troca o PRB e se filia ao PDT do deputado estadual Marcelo Nilo que passaria a ser o seu padrinho político. No seu primeiro mandato Jadson Ruas governou por 1 ano, 4 meses e 8 dias, período suficiente que teve para mostrar a sua capacidade administrativa e conquistar a confiança da sua população.

Ainda no PDT, o prefeito Jadson Ruas busca a reeleição e no dia 3 de outubro de 2012, foi reeleito prefeito de Caravelas com 4.939 votos (60,89%) contra apenas 3.173 votos (39,11%) do seu principal opositor. Em março deste ano de 2016, Jadson Ruas troca o PDT e se filia ao PSL, seguindo o mesmo caminho do seu padrinho político Marcelo Nilo, presidente da Assembléia Legislativa da Bahia.

Nestes últimos quatro anos, o prefeito Jadson Ruas desenvolveu ações na infraestrutura, na saúde pública, na educação, no transporte escolar, no esporte, no lazer, no desenvolvimento social e priorizou as políticas públicas para o homem do campo. E na vida pessoal foi presenteado com o nascimento do seu primeiro filho “Ettore” com sua bela esposa Ariane.

Jadson Ruas disse que nestas últimas horas que antecedem o final da sua gestão, está efetuando o fechamento das contas de final de mandato. Informou que vem tomando medidas de economia desde o início de sua gestão e isso é fundamental para o fechamento positivo das contas. Lembra que todo final de mandato o prefeito é responsável pelo fechamento das contas. E a situação financeira do município de Caravelas é acompanhada com detalhes pelo chefe do Poder Executivo.

“Temos a felicidade de termos sido uma gestão que sempre manteve seus fornecedores e servidores pagos em dia. Isso se deve ao nosso comprometimento e planejamento de governo e agora, nesse período difícil para todos, faz total diferença. Vamos fechar as contas com saldo positivo, lembrando que temos agora neste período o pagamento de férias, 13º salários e rescisões que pesam muito nas despesas do município. Temos consciência de nossa responsabilidade para deixar tudo pronto, mas sabemos também que trabalhamos por toda Caravelas”, informa Jadson Ruas.

Segundo o prefeito Jadson Ruas que também conclui agora dia 31 de dezembro a sua gestão como presidente da APES – Associação dos Prefeitos do Extremo Sul da Bahia, todos os municípios brasileiros enfrentam dificuldades para fechar as contas públicas de final de mandato. A crise econômica do Brasil, principalmente pelo desfalque no repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), é a principal adversidade das gestões municipais. “O planejamento que fizemos no início do mandato precisou mudar em razão da queda de arrecadação oriunda do Governo Federal por meio do FPM”, completa o prefeito.

Jadson Ruas alerta que os próximos prefeitos enfrentarão desafios financeiros ainda maiores. “Não há no país uma perspectiva imediata de melhora econômica e quem mais sofre com isso são os municípios, especialmente os menores. Os novos prefeitos terão que tomar todas as providências para economizar ainda mais e continuar mantendo as ações e os programas utilizados pelos munícipes”, ressalta.

Jadson Ruas lembra que ao assumir o Executivo pela primeira vez, em 2011, encontrou diversas dificuldades que foram transformadas em muito trabalho para solucionar os problemas mais graves do município. “Primeiramente foram atacados as questões mais urgentes nas áreas de saúde, educação e estradas rurais. Recuperamos estradas, construímos postos médicos, construímos escolas, entregamos veículos e máquinas agrícolas e definimos por ações emergenciais que sanaram de imediato as reivindicações da população na cidade e no interior”, recorda o prefeito.

Para consagrar o seu mandato, o prefeito Jadson Ruas no último mês de setembro, recebeu a notícia do aparecimento de Caravelas na lista dos municípios mais eficientes do Brasil, segundo ferramenta inédita lançada pelo Jornal Folha de São Paulo em conjunto com o Instituto Datafolha, que mostra quais prefeituras entregam mais serviços básicos à população usando menor volume de recursos financeiros. O Ranking de Eficiência de Municípios – A Folha levou em conta, indicadores de saúde, educação e saneamento básico para calcular a eficiência da gestão e apresenta dados de 5.281 municípios, ou 95% do total dos 5.569 municípios brasileiros.

Numa escala de 0 a 1, só 24% das cidades ultrapassam 0,50 e, por isso, podem ser consideradas eficientes. A pesquisa nacional do Datafolha mostra que só 26% dos brasileiros aprovam a gestão de suas Prefeituras. Os destaques do investimento do município de Caravelas fora as áreas de Educação e Saúde. O município de Caravelas aparece acima da média brasileira nos quesitos saúde e educação, mas ficou um pouco atrás quando o tema é saneamento básico. O melhor índice nos setores de educação e saúde entre todos os 21 municípios do extremo sul baiano foi Caravelas. Educação com 0,611 (Média é de 0,509). Saúde com 0,537 (Média é de 0,500). Saneamento com 0,541 (Média é de 0,567).

O prefeito Jadson Ruas lembra que o município realmente investiu na educação e qualificou suas equipes para que o seu IDEB obtivesse um bom índice nacional. Na saúde pública atendeu todas as exigências do Ministério da Saúde e investiu em mão de obra qualificada e equipou suas unidades. E no saneamento básico o maior investimento foi na sede do município onde se investiu R$ 16,3 milhões em esgotamento sanitário, mas também levou água potável ao interior e pavimentou distritos e povoados.

Destaca que foram exatos 60 quilômetros de ruas pavimentadas em sua gestão, obras que contemplaram à cidade de Caravelas, Ponta de Areia, Barra de Caravelas, Juerana, Rancho Alegre, Nova Tribuna e Barcelona. Obras de calçamento que estão proporcionando tanto aos pedestres e ciclistas, quanto aos motoristas, um trânsito com mais segurança nestas localidades.

Igualmente foi no distrito de Juerana – recentemente o prefeito Jadson Ruas inaugurou no distrito de Rancho Alegre, uma antiga reivindicação daquela população, que foi o Sistema de Abastecimento de Água. O equipamento está beneficiando mais de três mil habitantes da região com água potável e contou com o investimento de R$ 825 mil do Governo da Bahia por meio de um convênio assinado pela Prefeitura de Caravelas. Recente também na localidade, Jadson Ruas inaugurou uma Unidade Saúde da Família e entregou a população uma Ambulância 0-Km e um trator agrícola 0-Km.

No distrito de Juerana foi entregue 60 e depois mais 25 novas moradias a famílias de baixa renda. Outras 60 casas populares foram entregues em Rancho Alegre. Além das obras da ponte sobre um vale em Juerana que trouxe mais acessibilidade aos veículos e pedestres, embelezando o local e atendendo três importantes conceitos urbanos: mobilidade, segurança e paisagismo. A pavimentação das ruas de Juerana, levou qualidade de vida aos seus habitantes e beneficiou as ruas Canavieiras, Flores, Usina e muitas outras.

Ainda em Juerana, em parceria com o exército, o município viabilizou a construção do trevo de acesso ao distrito, onde teve sua entrada toda revitalizada. E também no distrito de Juerana, a atual gestão está deixando em fase de conclusão um Complexo Escolar com 7 salas de aula e demais preceitos, com recursos na ordem de R$ 1.018.000,00. E já entregou a população uma nova Unidade Saúde da Família.

Também nos distritos de Rancho Alegre, Barcelona e Nova Tribuna a Prefeitura de Caravelas está construindo Escolas com padrão semelhante. O modelo terá 7 salas de aula e uma estrutura educacional e esportiva completa para atender os alunos de toda a comunidade. Cada obra está recebendo um investimento na ordem de R$ 1.018,000,00 por intermédio de um convênio assinado entre a Prefeitura de Caravelas e o Ministério da Educação do Governo Federal.

Já em Caravelas a Prefeitura está deixando em andamento as obras do Colégio Modelo que está recebendo um investimento na ordem de R$ 3,5 milhões num convênio entre a Prefeitura e o Governo da Bahia. E no bairro São Judas Tadeu, a Prefeitura de Caravelas contemplou com obras de pavimentação as ruas e avenidas que ainda não possuíam suas vias devidamente pavimentadas. Jadson Ruas foi o principal precursor para que o trecho de 84 quilômetros da BR-418 fosse reconstruído e inaugurado recentemente, via essencial de acesso à cidade de Caravelas para quem chega do sudeste do país.

A Prefeitura de Caravelas reconstruiu nos últimos 2 anos, seis unidades de saúde no município. Sendo que o ESF 02 (Estratégia Saúde da Família Francisco Henrique dos Santos) na Avenida das Palmeiras, na sede do município, foi a primeira unidade a ser entregue à população, além de unidades em Barra de Caravelas, Ponta de Areia, Rancho Alegre, Juerana e bairro Palmeiras. Cada novo Posto de Saúde da Estratégia Saúde da Família recebeu para sua inauguração, equipamentos novos, computadores, mobília, aparelhos, equipes de médicos, dentistas e enfermeiros.

O prefeito Jadson Ruas ainda tocou obras importantes para o esporte e lazer do município e deixa prontas 6 novas quadras cobertas. São desejadas Quadras Poliesportivas Cobertas, realizando um antigo sonho dos alunos, jovens e desportistas destes povoamentos. As quadras estão na cidade de Caravelas, no distrito de Ponta de Areia, no balneário de Barra de Caravelas, o distrito de Barcelona, no povoado de Nova Tribuna e no distrito de Juerana.

Conforme o prefeito Jadson Ruas, cada unidade esportiva que foi inaugurada por ele recentemente vai beneficiar diretamente cerca de 1.500 famílias e cada obra é resultado de uma reivindicação antiga da população, especialmente dos estudantes e desportistas de cada localidade que muito almejavam uma unidade desta espécie como forma de sediar as atividades esportivas e de entretenimento cultural da comunidade.

Já a população do bairro da Olaria na cidade de Caravelas recebeu do município também recentemente, uma Praça Pública devidamente equipada para os moradores e adaptada 100% para a diversão da criançada. Trata-se da Praça do Pescador que recebeu brinquedos para diversão das crianças e um guindaste para auxiliar os pescadores na manutenção dos barcos. Agora já são duas praças neste mesmo modelo na cidade de Caravelas, a primeira foi entregue este ano no bairro São Benedito no bairro Tancredo Neves.

O prefeito Jadson Ruas ainda executou o maior investimento público da história de Caravelas com a implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade, cujo empreendimento foi construído pela EMBASA – Empresa Baiana de Águas e Saneamento e envolveu investimentos da ordem de R$ 16,3 milhões, entre recursos próprios da Embasa e provenientes do PAC – Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. Com a conclusão dos trabalhos, mais de 11,6 mil pessoas estão sendo beneficiadas, garantindo a cobertura de 100% da sede do município com o serviço de esgotamento sanitário.

Foram implantados 30 quilômetros de tubulações de diâmetros variados, como rede coletora, linha de recalque (que conduz o esgoto de um ponto mais baixo para outro mais elevado) e emissário final, além de uma ETE – Estação de Tratamento de Esgoto, DAF – Digestação Anaeróbia de Fluxo, 6 estações elevatórias de bombeamento e 2.773 ligações intradomiciliares.

O efluente tratado segue por gravidade até o estuário formado pelo rio do Macaco e pelos córregos Pai Anselmo, Peixoto e Peruípe, sem causar nenhum dano ao meio ambiente. A ETE que a unidade operacional do sistema de esgotamento sanitário que através de processos físicos, químicos ou biológicos removem as cargas poluentes do esgoto, devolvendo ao ambiente o produto final por efluente tratado, em conformidade com os padrões exigidos pela legislação.

Para o prefeito Jadson Ruas a obra de esgotamento sanitário diminuiu os gastos com a saúde pública, ofereceu à população melhor qualidade de vida e deixou a cidade pronta para ser pavimentada. “Não poderíamos falar de saúde sem esgotamento. Este investimento ajudou a gestão municipal, que, com a obra concluída, teve menos problemas de saúde na cidade. A inexistência de saneamento é um elemento de propagação de diversas doenças e o esgotamento sanitário é uma área preventiva para a saúde pública”, ressaltou.

O prefeito Jadson Ruas, lembra que o sistema de esgotamento sanitário de Caravelas sempre foi a maior reivindicação da comunidade, tanto que a obra passou atender todos os quase 3 mil imóveis da cidade, contando também com as novas ligações de água e esgoto, proporcionando uma cobertura de 100% à população da sede.

E, acrescenta dizendo que o investimento representou qualidade de vida para o povo e que, antes das novas obras, o sistema de esgotamento possuía apenas uma elevatória e com as obras do sistema, a cidade ganhou 6 novas estações bombeadoras espalhadas pela cidade, cujas elevatórias são as unidades que bombeiam todo esgoto recebido, o elevando para a Estação de Tratamento de Esgoto. (Por Athylla Borborema).