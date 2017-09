João Gari garante 3º Lugar nas 10 Milhas Garoto em Vitória-ES

O corredor da cidade de Teixeira de Freitas, carinhosamente conhecido como João Gari, conseguiu o 3º Lugar de uma das mais importantes e tradicionais competições de atletismo do país. As 10 Milhas Garoto acontece em Vitória, capital do Espírito Santo e recebeu atletas do mundo inteiro.

João Gari se manteve firme durante todo o trajeto, mantendo o fôlego e conseguiu alcançar o pódio na sua categoria, 50-54 anos.

João Gari viajou com apoio da Secretaria de Esportes de Teixeira de Freitas e segue nas competições nacionais sempre contando com a colaboração da população e dos órgãos ligados ao esporte.

Ouvido por telefone pela equipe do Teixeira News, João Gari falou estar satisfeito com a colocação e a conquista lhe fortalece para tentar conseguir o próximo desafio, que é participar da São Silvestre, que acontece em São Paulo e é considerada uma das maiores corridas de rua do mundo. (Informações: Sammy Chagas)