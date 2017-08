Jogador de futebol de areia é preso com 9 quilos de maconha em ônibus no ES

O jogador de futebol de areia Marcos Prado León, de nacionalidade colombiana, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal com 9 quilos de maconha e 10 gramas de crack em um ônibus da linha Rio de Janeiro x Vitória. A prisão aconteceu na manhã desta quinta-feira (10), no km 304 da BR 101, em Viana.

Ao realizar buscas nos bagageiros externos do ônibus, a cadela URSA da PRF indicou positivamente para a presença da droga em duas bagagens. Os policiais abriram as malas na presença do motorista a bagagem e encontraram no interior duas pequenas porções crack, totalizando 10 gramas, e os tabletes de maconha, pesando 9 quilos.

Marcos León não quis prestar declarações sobre os fatos. Em suas bagagens com pertences pessoais, que estavam no interior do ônibus, foram encontrados um “dechavador” (aparelho para moer a maconha) e várias cópias de auto em flagrante de passagens criminais em seu nome e a denúncia do MPE/RJ pelos crimes de receptação, tráfico de drogas e posse de arma.

Marcos Prado León, o “Colômbia”, estava disputando o “Vitória Cup” por um time do Espírito Santo. “Geração Sports”. No Estado, León já teve passagens por times como Rio Branco e Geração. No país, ele foi vice-campeão no Mundialito de Clubes pelo Vasco da Gama e teve passagem vencedora pela equipe do Botafogo. Essa será a segunda vez que o atacante defenderá um time capixaba, já que já atuou pelo Rio Branco no ano passado. (Informações: A Gazeta)