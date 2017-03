Jonathan Molar apresenta Anteprojeto do Centro de Zoonoses em Teixeira de Freitas

Na sessão ordinária da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas na manhã desta segunda-feira (13/03), sob a presidência do vereador Agnaldo Teixeira Barbosa, o “Agnaldo da Saúde” (PR), o plenário aprovou uma Indicação Legislativa e apreciou o seu Anteprojeto de Lei, de autoria do vereador Jonathan de Oliveira Molar (SD), indicando o Poder Executivo que encaminhe a Câmara Municipal nos modos do AnteProjeto, um Projeto de Lei versando sobre a implantação do “Centro de Zoonoses”.

Conforme o autor da proposição, vereador Jonathan Molar, o Controle de Zoonoses tem uma importância fundamental para a saúde coletiva, pois tem como função original o combate das enfermidades zoonóticas. A Raiva por ser uma doença quase sempre fatal foi popularizada pelo mundo, através do medo que causava ao povo. “A maior parte das pessoas sabe da existência do Centro de Zoonoses, mas não fazem ideia dos serviços que ele oferece e da importância que possui para a saúde pública. Além das famosas carrocinhas dos filmes que passam recolhendo os bichinhos da rua, esses locais também oferecem vacinação, castração, saneamento ambiental, adoção, entre outros”, explica o parlamentar.

O cão e gato que eram denominados de animais de companhia, hoje ganharam novo “status”, de membro da família, e é compreensível que a retirada destes do lar cause um certo impacto emocional negativo. O Centro de Controle de Zoonoses não existe para ceifar vida de animais, mas para evitar a morte de outros animais e mais além, salvar vidas humanas.

“O Centro de Zoonoses, também conta com estágios e cursos especiais para profissionais do segmento e ainda ajuda a informar e esclarecer as dúvidas do público em relação ao controle populacional de pets domésticos e animais sinantrópicos (que incluem ratos, morcegos, pombas e insetos, entre outros possíveis transmissores de zoonoses)”, adverte o vereador Jonathan Molar.

“Tendo em vista que sua principal função é impedir a propagação das zoonoses, o centro também realiza uma série de campanhas de vacinação, vermifugação e castração – ajudando a manter os animais saudáveis e a controlar a geração de uma possível superpopulação, fator que ajuda bastante a diminuir as taxas de abandono de animais em todo o País. A nossa esperança é que o Poder Executivo se sensibilize com a nossa proposta e nos mande este Projeto de Lei para a Câmara Municipal para que este nosso sonho se torne realidade”, ressaltou o vereador Molar.

O vereador Jonathan Molar ainda apresentou um requerimento que foi aprovado pelo parlamento, solicitando ao prefeito municipal as informações necessárias sobre o valor da unidade monetária de referência utilizada pelo município. Visando conhecer a correção monetária da unidade fiscal de referência, adotada para a fixação dos valores venais dos imóveis, independente do que predispõe a lei ou aplicada desde que respeitados os índices oficiais que medem a inflação do período.

O vereador Jonathan Molar ainda apresentou uma indicação legislativa requerendo ao Poder Executivo Municipal, a criação do Programa de Atenção á Mulher que envolva as Secretarias de Educação, Saúde e Assistência Social. A proposição visa também um programa que reflita no compromisso com a implementação de ações de saúde que contribuam para a garantia dos direitos humanos das mulheres e reduzam a morbimortalidade por causas preveníveis e evitáveis. (Por Athylla Borborema).