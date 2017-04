Jonathan Molar e Valci Vieira querem criação do programa “Educador Nota 10” em Teixeira de Freitas

Na sessão da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas na manhã desta quarta-feira (05/04), sob a presidência do vereador Agnaldo Teixeira Barbosa, o “Agnaldo da Saúde” (PR), os vereadores Valci Vieira dos Santos (SD) e Jonathan de Oliveira Molar (SD), apresentaram uma proposição legislativa requerendo ao Poder Executivo Municipal que seja implementado o programa “Educador Nota 10”, em homenagem aos educadores das redes do Ensino Especial, Infantil, Fundamental, no âmbito do Município de Teixeira de Freitas, na forma de anteprojeto elaborado e encaminhado em anexo.

Conforme o vereador Valci Vieira, o objetivo da sua proposição com a criação do programa “Educador Nota 10” é disseminar projetos pedagógicos de sucesso por todo o município e a premiação tem como objetivo valorizar o trabalho docente e disseminar projetos pedagógicos de sucesso e registrando a valorização do trabalho docente e a disseminação de práticas educativas de sucesso. “O Prêmio pode buscar valorizar e disseminar experiências pedagógicas inspiradoras na educação de qualidade em diferentes segmentos”, destaca Valci.

O vereador Jonathan Molar disse que o programa “Educador Nota 10” incentiva educadores para um ensino de qualidade e pretende disseminar práticas de ensino de sucesso, por meio de um árduo trabalho docente, com a participação de todos os profissionais da educação, visando à valorização dos professores da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e da EJA, com o reconhecimento aos professores que se destacarem quanto à melhor metodologia de ensino aplicada em sala de aula nas disciplinas: Alfabetização, Língua Portuguesa, Educação Física, História, Arte, Língua Estrangeira, Ciências, Matemática e Geografia e, aqueles que melhor estimulam a leitura e melhora o processo de alfabetização. (Por Athylla Borborema).