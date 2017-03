Jonathan Molar propõe batizar logradouros com nomes importantes de figuras femininas da história de Teixeira de Freitas

Na sessão ordinária da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas, na manhã desta última terça-feira (07/03), sob a presidência do vereador Agnaldo Teixeira Barbosa, o “Agnaldo da Saúde” (PR), o vereador Jonathan de Oliveira Molar (SD), apresentou um Projeto de Lei do Legislativo nº 09/2017, que dispõe sobre a alternância de denominação para a utilização de nomes femininos nas ruas, praças, prédios e logradouros públicos em geral do município de Teixeira de Freitas.

A ideia do vereador Jonathan Molar nasceu na semana do dia internacional da mulher e a partir de um levantamento realizado que aponta que 88% das ruas de Teixeira de Freitas que fazem homenagem a personalidades ilustres possuem nomes masculinos. A proposta é mobilizar um debate acerca da representação feminina e, também, atuar de forma prática para que esse desequilíbrio comece a ser corrigido.

O projeto prevê sua regulamentação para que tanto o Poder Executivo, quanto o Poder Legislativo monte um banco de dados com nomes importantes de figuras femininas da história de Teixeira de Freitas e depois propor a inclusão desses nomes nos espaços urbanos, endereços e pontos turísticos da cidade.

O Projeto de Lei do vereador Jonathan Molar não prevê uma obrigatoriedade enérgica para se cumprir esta proporcionalidade, mas visa valorizar as mulheres que fizeram história. E, além de tudo, o projeto conta com uma sessão de curiosidades a respeito da discrepância entre homenagens feitas a homens e a mulheres na cidade, como o fato de a maior cidade do extremo sul ter mais de 100 ruas com nomes de doutores e apenas duas dedicadas a doutoras. (Por Athylla Borborema).