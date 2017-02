Joris e Arnaldinho buscam na Suzano contrapartidas sociais para suas comunidades em Teixeira de Freitas

Os vereadores Joris Bento Xavier (PTC) e Arnaldo Ribeiro Souza Junior, o “Arnaldinho” (PT), se reuniram na tarde desta quinta-feira (23/02), no salão nobre do memorial da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas, com os diretores André Rocha Vieira de Brito e Whilzilene dos Santos Gonçalves, da diretoria de Relações Institucionais da empresa Suzano Papel e Celulose.

Conforme o vereador Arnaldinho, a reunião se deu visando uma aproximação com a empresa que também atua no município de Teixeira de Freitas e se fez necessário este encontro como forma de estabelecer parcerias e buscar contrapartidas da empresa em favor das comunidades carentes do município.

“Não é admissível que uma empresa deste porte fique com dívida com o nosso município e por isso, sentamos para iniciarmos um diálogo, tanto que já apresentamos nossas demandas na esperança que a empresa nos dê um resposta positiva através de projetos sociais, esportivos, educacionais ou na saúde pública em favor da nossa população”, destacou o vereador Arnaldinho.

O vereador Joris Xavier defendeu que a empresa Suzano conduza no distrito de Santo Antônio, projetos que atendam pequenos agricultores no Campo Agrícola, com foco no manejo, na organização comunitária e no escoamento das produções, e Extrativismo Sustentável, para o fortalecimento dos sistemas produtivos de agricultura familiar e também levem outros mecanismos no gênero infraestrutura para o distrito.

O vereador Joris Xavier ainda pediu apoio da empresa Suzano na instalação de programas destinados aos jovens do município de Teixeira de Freitas para que oficinas e atividades oferecidas aos alunos, sejam eficazes na adolescência. “Nossa preocupação com o adolescente é um pouco maior porque é uma faixa etária de descobrimentos. As atividades precisam chamar a atenção destes adolescentes para evitar que tantos jovens busquem caminhos tortuosos e desistam da vida antes da fase adulta”, enfatizou o vereador Joris.

Por sua vez, André Rocha Vieira de Brito, diretor de Relações Institucionais da empresa Suzano Papel e Celulose, disse que a reunião com os dois parlamentares foi satisfatória e serviu neste primeiro momento de aproximação e de estudo sobre as demandas por eles apresentadas, visando futuras e duradouras parcerias entre a empresa e as suas comunidades.

“O diálogo travado com os dois vereadores refletiu diretamente no nosso negócio e em ações que envolvem a nossa interlocução permanente e transparente com as partes interessadas, o que inclui, por exemplo, a implantação de programas socioambientais com parceiros regionais visando a geração de trabalho e renda. Um de nossos principais projetos estabelecidos com o objetivo de contribuir para a geração de renda nas comunidades de convivência prevê exatamente o apoio e estruturação de atividades agrícolas, extrativistas e de cooperativismo”, ressaltou o diretor André Brito. (Por Athylla Borborema).