Josias Gomes assegura verba para construção do 1º Theatro Municipal de Teixeira de Freitas

Na manhã de quinta-feira do último dia 21 de setembro, a cidade de Teixeira de Freitas recebeu a visita do secretário de Estado das Relações Institucionais da Bahia, deputado federal Josias Gomes (PT), que com o prefeito Temóteo Alves de Brito (PSD), assinaram a ordem de serviço da execução das obras de extensão de água da cidade e ligações domiciliares do bairro Estância Biquíni.

Por ocasião que o secretário Josias Gomes se reuniu com o diretor municipal de Cultura de Teixeira de Freitas, Dermeval Pires. Na pauta uma reivindicação antiga dos artistas e da população teixeirense, o sonho de se ter um Teatro Municipal na cidade. O secretário garantiu que por meio de emenda parlamentar do seu mandato de deputado federal irá liberar a verba para construir o tão sonhado Teatro Municipal de Teixeira de Freitas.

“Asseguro a você, ao prefeito e a toda sua equipe que vou liberar uma emenda parlamentar especificamente para construção do 1º Teatro Municipal de Teixeira de Freitas”, anunciou Josias Gomes, ao assegurar a reivindicação do diretor Dermeval Pires, que em agradecimento brincou com o secretário: “Se não cumprir a promessa lhe jogo uma praga”, arrancando risos dos presentes.

O prefeito Temóteo Brito comemorou o comprometimento dizendo que a cidade ficará eternamente grata ao secretário Josias Gomes, caso ele execute o compromisso e venha se concretizar este sonho de se ter uma casa de espetáculos dedicada aos artistas para o bem da arte, da alegria, do sorriso, do amor e para o bem da vida dos teixeirenses.

“Sonhamos com um Teatro Municipal em Teixeira de Freitas. A chegada de um Teatro é um momento para todos se sentirem parte dessa trajetória. Desejamos que o teixeirense faça parte dessa alma do Teatro Municipal e que o espaço também faça parte da identidade da cidade. Queremos tanto um Teatro para dar oportunidade de entretenimento ao público, para valorizar a arte e degustar o potencial de centenas e milhares de jovens que vivem ansiosos por um espaço adequado. Quem mais precisa de política educacional cultural são os nossos jovens. Eles são nossas promessas para o futuro”, ressalta Pires. (Por Athylla Borborema).